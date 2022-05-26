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29 минут назад

Белый дом: США ожидают минимального воздействия на мировую экономику в случае "дефолта" РФ

Газета.Ru

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США ожидают минимального воздействия на американскую и мировую экономику в случае «дефолта» Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Белый дом оценил воздействие на мировую экономику в случае "дефолта" РФ
Фото: ReutersReuters

Она напомнила, что ранее Минфин США решил не продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, она истекла в среду, 25 мая.

"Это означает, что Россия, скорее всего, не сможет выполнить свои [долговые] обязательства и столкнется с дефолтом. <...> Мы ожидаем, что влияние на мировую и американскую экономику будет минимальным, учитывая то, что Россия уже находится в состоянии финансовой изоляции. При этом Минфин [США] продолжает следить [за ситуацией] и вести обсуждения с мировым финансовым сообществом", - утверждала Жан-Пьер.

Ранее руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что даже если обнаружится способ объявить России технический дефолт, то это никаким образом не повлияет на экономику страны.

До этого Силуанов на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» заявил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, так как сможет заплатить в рублях, если западные структуры будут закрыты для платежей в иностранной валюте.

Силуанов рассказал, что будет с Россией при техническом дефолте

Также стало известно, что Минфин России в полном объеме выплатил купон по суверенным еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро.

Экономика,Антон Силуанов,Минфин России,Администрация США,Казначейство США,
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