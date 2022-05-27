Эксперт рассказал о планах России на случай дефолта

США не станут лишать Россию генеральной лицензии на выплату внешнего долга. Хотя подобная мера и может вызвать в России технический дефолт, последствий для экономики не будет. Об этом рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с агентством «Прайм».

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Он напомнил, что у Российской Федерации достаточно средств для выплаты внешнего долга, общий объем которого по облигационным займам составляет около 39 миллиардов долларов. При этом Россия ясно дала понять, что не собирается бегать от долгов, хотя Запад заморозил часть российских резервов за границей, отметил собеседник агентства.

Суверов подчеркнул, что США преследуют в большей степени политические цели.

«Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, скорее всего, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта», — рассказал он.