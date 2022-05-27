Экономист оценил шансы России избежать технического дефолта

Возможности России избежать технического дефолта после прекращения действия лицензии Минфина США зависят в первую очередь от держателей облигаций. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он оценил способы обхода введенных ограничений на обслуживание госдолга.

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Условия обслуживания

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Возможность объявления технического дефолта в России стала вновь обсуждаться после того, как Минфин США не стал продлевать лицензию, которая позволяла исполнять долларовые обязательства перед иностранными инвесторами. Москва неоднократно заявляла, что в случае невозможности оплаты в валюте, будет платить в рублях по облигациям, напомнил Ордов.

«У нас валюта выпуска этих долговых обязательств в долларах, и в этом вся проблема, что невозможно взять и односторонне поменять условия, на которых эти облигации были выпущены. При этом у нас гипотетически есть возможность выстраивать взаимоотношения только между нами как эмитентом и держателями этих облигаций. А у нас получается посередке несвязанная с нами сторона американского регулятора, который просто блокирует. Формально это является третьей стороной, но они же и являются главной причиной, которая препятствует и вызывает перспективу технического дефолта», — рассказал он.

Константин Ордов, экономист

Надо понимать, что технический дефолт рукотворный. И если бы они не хотели технического дефолта, они бы свою позицию строили бы по-другому. Тут очень тяжело избежать того, что является целью всех их действий

Обход санкций

Проблемы с обслуживанием госдолга возникли после введения санкций. Около 300 миллиардов долларов российских резервов оказались заморожены. Как выяснило издание РБК, в документах российских выпусков есть условия, которые теоретически позволяют платить в рублях в некоторых случаях.

Один из пунктов — «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity). Россия может использовать рубли «в результате судебного решения, приказа суда любой юрисдикции или какого-либо иного решения». При этом платежное обязательство считается выполненным, если инвестор в ближайший день может обменять рубли на оригинальную валюту. По мнению Константина Ордова, такое развитие событий маловероятно без объявления технического дефолта.

«Технический дефолт наступит ровно в тот момент, когда в рамках проспекта эмиссии указаны сроки невыплаты купонов, а мы не сможем выплатить. Не потому, что денег нет, а из-за того, что будет заблокирована транзакция. Для того, чтобы обратиться в суд и должна возникнуть ситуация технического дефолта. Для нас это вполне возможно будет способом обслужить наш внешний валютный долг в рублях, но де-факто кто должен обратиться в суд? Наверное, мы сами обратиться в суд не можем, мы будем ждать, когда к нам придут частные коллективные иски, причем в иностранной юрисдикции, а сами судебные разбирательства, как правило, идут очень долго. Я не думаю, что сегодня и сейчас возможно какое-то мировое соглашение, потому что конфликт и спор идет не между держателями долга и эмитентом в лице Центробанка (ЦБ) и Минфина. Спор и проблема заключаются в невозможности провести транзакцию», — пояснил он.

Еще один пункт, который есть в бумагах после 2018 года, — «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency). Это условие допускает законные выплаты в рублях, если, например, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте. Экономист отмечает, что это затронет лишь часть облигаций.

«Я так понимаю, это не односторонне решается, а по соглашению сторон. Мы с вами понимаем, что в случае вторичных санкций иностранные инвесторы могут сильно опасаться получать средства в рублях. Но ровно потому, что у них есть риск попасть под вторичные санкции в связи с ограничениями на операции с долгом, вполне возможно, что они и сами добровольно откажутся получать в рублях. Санкции — вещь, которую тяжело обойти в условиях взаимопонимания сторон», — сказал Константин Ордов.

Экономист сравнил ситуацию с обслуживанием российского госдолга с оплатой «недружественными странами» рублями за энергоносители.

Константин Ордов, экономист

Страны, которые остро нуждаются в газе, нашли способ оплатить, несмотря на то что контракт этого не подразумевает. Здесь же, если будет желание, то варианты найдутся. И любое соглашение через третьи банки, где будет проводиться конвертация, сделать не проблема, с учетом современных финансовых технологий это займет долю секунды, и никто этого даже не заметит. Насильно мы не можем пихнуть им деньги в карман, как бы мы не старались

25 мая США решили не продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт, а если западные структуры закроются для платежей в иностранной валюте, то их придется проводить в рублях.