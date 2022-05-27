ЕС начал готовиться к полному прекращению импорта газа из РФ

Евросоюз разрабатывает планы на случай полного прекращения импорта российского газа, они включают меры по нормированию поставок этого энергоресурса в промышленность, но не предполагают ограничение домохозяйств. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

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По ее словам, ЕС стремится запастись как можно большими объемами газа и может заменить большую часть поставок из России в 2022 году, но сообществу придется сделать больше, если произойдет их "полное прекращение".

"Мы столкнулись с ситуацией, когда любое государство - член ЕС может стать следующим [отрезанным от поставок газа]", - заявила Симсон в интервью изданию британских деловых кругов, касаясь прекращения российской стороной поставок в Болгарию, Польшу и Финляндию, которые отказались платить за газ в рублях.

"Мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств, если в этом году произойдет полный сбой [в поставках]", - отметила еврокомиссар.