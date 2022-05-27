Аналитик cообщил о тайном от Киева сотрудничестве Запада с Россией

Несмотря на «показательные акции» Евросоюза и США в поддержку Украины, Запад не хочет испытывать трудности из-за нехватки топлива, поэтому «втихомолку» от Киева сотрудничает с Москвой, заявил кандидат технических наук Александр Власов. По его мнению, западные санкции нацелены в первую очередь на то, чтобы ослабить отечественную экономику, пишет «Экономика Сегодня».

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На Западе могут говорить что угодно, пытаться уговорить Евросоюз ввести нефтяное эмбарго, всячески дискредитировать репутацию РФ. Но реальность очень проста: в мире не хватает нефти. У России нефть хорошая и относительно недорогая, поэтому и ЕС, и Азия нуждаются в наших энергоресурсах, — подчеркнул Власов.

Он добавил, что на нефть сейчас несколько упал спрос в мире, однако в общей массе добычи горючего не хватает, чтобы удовлетворить потребности различных государств. Власов считает, что санкции Запада подтвердили значительное влияние России на мировую экономику и в особенности — на рынок энергоресурсов.

Антироссийская истерия, которая распространилась в западных странах, никак не повлияла на экспортируемые объемы топлива, потому что РФ и «Газпром» остаются надежными поставщиками, — резюмировал эксперт.