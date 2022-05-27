Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Спрогнозирован пик кризиса в российской экономике

Lenta.ru

Второе полугодие 2022 года может стать пиком кризиса в экономике России из-за введения санкций, спрогнозировал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, передает «Интерфакс».

Спрогнозирован пик кризиса в российской экономике
Фото: ТАССТАСС

«У нас будет похуже с рентой, цены по новым поставкам критического импорта будут уже повышенными. А возможностей "переложить" рост издержек в повышение цен не будет из-за проблем со спросом», — считает он.

Эксперт полагает, что это обернется заметным спадом производства на фоне умеренной инфляции.

Белоусов прогнозирует, что компании будут проводить сокращения сотрудников.

«Ощущение, что "кризис надолго" может повести к корректировке поведения компаний — сжатию инвестиций и высвобождению занятых», — пояснил он.

Хуже всего, что население начало верить в кризис, сказал Белоусов.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики с учетом новых вызовов продлится от полутора до двух лет. На некоторые инвестиционные циклы потребуется больше времени — от пяти до десяти лет, уверен он.

Экономика,Дмитрий Белоусов,Алексей Кудрин,Счетная палата,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители