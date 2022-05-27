Экспорт муки из России с начала 2022 года вырос в четыре раза

Экспорт муки из РФ с начала 2022 года вырос в четыре раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и достиг 276 тыс. т. Об этом в ходе Всероссийского зернового форума в Сочи сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

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"Отдельно отмечено увеличение несырьевого экспорта. С начала года (по данным ФГИС "Аргус-Фито" на 22 мая) внешние поставки продуктов переработки зерна увеличился на 75% до 516 тыс. т, прежде всего за счет четырехкратного наращивания объемов экспорта пшеничной муки до 276 тыс. т", - сказал он.

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По его словам, одним из перспективнейших покупателей российского зерна является Китай. За последние пять лет экспорт зерновой продукции в эту страну увеличился почти в три раза. Он также напомнил, что важнейшим событием 2022 года стало подписание 4 февраля с Главным таможенным управлением КНР соглашений к протоколам по пшенице и ячменю, которые позволяют экспортировать указанные культуры со всех регионов Российской Федерации. Как отметил Кармазин, китайская сторона предъявляет повышенные требования к закупаемому зерну.

В подписанных сторонами протоколах зафиксированы жесткие нормы в отношении фитосанитарного состояния зерна, требования по обеспечению полной прослеживаемости от поля до конечных продуктов переработки. Российские экспортеры, производители, переработчики и хранители зерна обязаны быть зарегистрированы ГТУ КНР, фитосанитарные сертификаты должны заполняться по особым правилам, в местах выращивания и хранения зерновых культур необходимо проводить регулярный мониторинг распространения карантинных для Китая организмов. Все эти требования выполняются российской стороной в полном объеме, заверил замглавы Россельхознадзора.

Касательно допуска гороха на китайский рынок Кармазин сообщил, что Россельхознадзором завершены все необходимые процедуры для подписания указанного документа, получено соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации, итоговая версия документа согласована с китайской стороной. После лингвистической сверки документы могут быть подписаны. На фоне некоторых ограничений на вывоз зерновых и масличных культур в текущем году именно поставки гороха на китайский рынок имеют серьезные перспективы, считает он.