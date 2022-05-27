Польские компании ограничили продажу угля после отказа от топлива из России

«Государственные компании подтверждают увеличение добычи в 2022 году. В марте было добыто на около 176 тысяч тонн энергетического угля больше, чем в марте прошлого года. В 2022 году государственные компании планируют увеличить добычу на около 1,5 миллиона тонн энергетического угля», — заявил Пызик.