Польские компании ограничили продажу угля после отказа от топлива из России

Польские компании ограничили продажу угля после отказа от импорта из России. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал замминистра государственных активов Петр Пызик во время выступления в парламенте страны.
«Невозможно в одночасье восполнить отсутствие импорта из России добычей в польских шахтах», — сказал он.
Пызик признал, что ситуация на рынке сложная и у покупателей уже есть проблемы с приобретением угля. Компании, учитывая текущий спрос к сырью, «превышающий их текущие возможности», приняли решение ввести ограничения на продажу.
Мера необходима для того, чтобы обеспечить топливо на следующий отопительный сезон как можно большему количеству клиентов. Кроме того, польские производители намерены увеличить добычу угля.
«Государственные компании подтверждают увеличение добычи в 2022 году. В марте было добыто на около 176 тысяч тонн энергетического угля больше, чем в марте прошлого года. В 2022 году государственные компании планируют увеличить добычу на около 1,5 миллиона тонн энергетического угля», — заявил Пызик.