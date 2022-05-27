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1 час назад

«Токсичные фантики»: Силуанов о долларе и евро

News.ru

Доллар и евро стали токсичной валютой для России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов выступая в Финансовом университете при правительстве РФ. По его словам, которые приводит РИА Новости, в экономической деятельности страны европейская и американская валюты отходят на второй план.

«Токсичные фантики»: Силуанов заявил о ненужности долларов и евро
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Зачем она нужна, эта валюта? То есть, мы продаем свое собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?, — сказал Силуанов.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов в рублях за российский газ с недружественными странами. Путин подчеркнул, что, если эти государства не будут платить за поставки топлива в российской валюте, то это будет считаться неисполнением обязательств по контрактам, и действующие соглашения будут остановлены. Для расчетов контрагентам предлагается открыть рублевые счета в банках РФ.

Позже десятки европейских импортеров газа открыли рублевые счета в Газпромбанке. Часть из них находятся на стадии оформления соответствующих документов.

Экономика,Антон Силуанов,Владимир Путин,Финансовый университет,Газпромбанк,
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