ЕС нашел способ ограничить закупку нефти из России — блок может запретить импорт топлива по морю, но отложить запрет на поставки по трубопроводу «Дружба», пролегающему в Восточной Европе. Такое соглашение правительства европейских государств обсуждают с Европейским советом и Европейской комиссией, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

С подобным предложением в мае уже выступал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Главная цель компромисса — дать больше времени на подготовку к отказу от российского топлива Венгрии, не имеющей выхода к морю. Страна в течение нескольких недель выступает против полного эмбарго на нефть из России — в конце мая премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не может поддержать новые санкции без подробного обсуждения доступного для Будапешта европейского финансирования.

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В случае отказа от российской нефти стране потребуются новая инфраструктура и оборудование для получения и обработки нефти от других поставщиков. Поскольку для принятия решений о санкциях ЕС требуется единогласие, блок пока не может ввести эмбарго. В частности, Орбан отклонил предложение европейских властей, которое дало бы Венгрии срок для отказа от российской нефти до 2024 года — на два года больше, чем для других государств блока.

Согласно плану ЕС по отказу от российских энергоносителей REPowerEU, страны региона намерены потратить на реформы в энергетике до 300 миллиардов евро, в том числе 2 миллиарда — на нефтяную инфраструктуру. В Венгрии остались недовольны документом, так как в нем не упоминается финансовая помощь европейским государствам, зависящим от импорта нефти из России.

Министр иностранных дел Сийярто предложил европейским партнерам оказать стране отдельную помощь в размере 15-18 миллиардов евро. Запрет на поставки нефти из России планируется включить в шестой пакет санкций, вводимых после начала военной спецоперации на Украине. 18 мая Еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что последний пакет санкций был заблокирован.

Украина имеет мощный рычаг воздействия на Венгрию - это нефтепровод "Дружба", который Киев может использовать против Будапешта. Об этом заявила в четверг советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль во время онлайн-дискуссии Киевского форума по вопросам безопасности, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу форума.

Зеркаль выразила возмущение нынешней позицией Будапешта по вопросу принятия шестого пакета санкций Европейского союза против РФ в части нефтяного эмбарго. Венгрия "воспользовалась ситуацией", в Будапеште "решили, что у них наступил такой звездный час, когда они могут требовать все, что угодно, лишь бы не разрушить европейское единство", считает она.

Но в руках Киева, по ее словам, "есть прекрасный рычаг - это нефтепровод "Дружба", в Венгрию идет отдельная ветка нефтепровода, с которой может "что-то произойти".

"И, на мой взгляд, очень уместно было бы, если бы с ним [нефтепроводом] что-то произошло", - заявила советник министра.



"Но <...> это в руках правительства и президента - решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому союзу, или мы еще не готовы к этому", - добавила она.

Страны ЕС уже почти три недели не могут достичь компромисса по шестому пакету санкций против России, который блокирует, в частности, Венгрия. Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт сырой нефти из РФ через полгода после вступления шестого пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов - с 2023 года. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, без российской нефти венгерская экономика "будет уничтожена", а Орбан сравнил необдуманные санкции в отношении Москвы с атомной бомбой. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в четверг признал, что Венгрия на 100% зависит от российских энергоносителей, и призвал учитывать это.

Украина не сможет отключить Венгрию от поставок нефти через нефтепровод «Дружба», который проходит по украинской территории, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эксперт отметил, что если Киев решит перекрыть поставки нефти из Россию в Венгрию, то это приведёт к энергетическому кризису в Европе и на Украине.

Я не думаю, что Украина будет отключать Венгрию от поставок нефти. Самое главное, что Россия по нефтепроводу обеспечивает сырьем не только Венгрию, но и всю Европу. Из этого сырья там делают нефтепродукты, которые в том числе импортирует Украина. На рынке Украины сейчас только импортный бензин и дизель. Соответственно, отключение нефтепровода породит дефицит в Европе, а затем и на Украине. По сути, украинский политик предлагает оставить свою страну без топлива, — сказал Юшков.

Эксперт полагает, что ЕС также не позволит Украине перекрыть нефтепровод, а попытается договориться с Киевом.

Европейцы вряд ли одобрят такой терроризм на критической инфраструктуре. Это приведет к шоку на рынке и еще большему разгону инфляции. Я уверен, ЕС попытается образумить Киев, потому что такие решения подрывают энергетическую безопасность как Европы, так и самой Украины, — добавил Юшков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение пакета санкций ЕС против России на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия.

Премьер Венгрии в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти.

«Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствии консенсуса будет контрпродуктивным. Это только проявит внутренние разногласия без предоставления реальных шансов на разрешение несогласий. Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующей встрече Евросовета», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

Ранее страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.

На заправках Венгрии ввели ограничения на бензин — теперь заправляться там смогут лишь владельцы машин с венгерскими номерами. Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

Власти Венгрии объяснили решение тем, что в стране стал процветать «бензиновый туризм, который поставил под угрозу бесперебойное снабжение». «Бензиновый туризм» является злоупотреблением ценовой политикой в Венгрии, поскольку цены на бензин в стране сейчас заморожены, добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Сербия договорилась о хранении 500 млн куб. м газа в венгерских хранилищах до конца июня ради стабильного снабжения будущей зимой. Об этом заявил министр финансов Синиша Мали.

По его словам, венгерские хранилища будут заполняться до конца июня. При этом в октябре уже можно будет использовать 3 млн кубометров газа, затем 6 млн в ноябре и столько же в декабре, январе и феврале. И уже в марте можно будет использовать 3 млн кубометров газа.

17 мая министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что страна намерена снизить зависимость от российского газа на 40% в 2023 году при помощи поставщиков из других стран. Михайлович рассказала, что к осени 2023 года строители должны закончить газотранспортную связку между Сербией и Болгарией.

Евросоюз может принять решение о вводе эмбарго на поставки российской нефти на саммите глав государств, который состоится 30-31 мая. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц.

По их данным, планируется разделить нефтяное эмбарго на две части: одна будет связана с морскими поставками, другая - с трубопроводными. При этом запрет на поставки российской нефти по трубопроводу планируется отсрочить. Предполагается, что в этом случае эмбарго смогут поддержать Венгрия и ряд других членов ЕС, которые не имеют выхода к морю и которым вследствие этого сложнее найти замену для российских энергоносителей.

Другой источник сообщил Reuters, что договоренность может быть достигнута послами стран - членов ЕС в Брюсселе уже в воскресенье, после чего решение, вероятно, будет согласовано на саммите глав государств.

Вместо эмбарго на энергоресурсы из России можно было бы ввести импортные пошлины. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Эуген Юрзица, передает RT.

Юрзица в своем обращении к ЕП поинтересовался, почему Европейский совет решил отказаться от применения пошлин в сфере импорта энергоносителей.

Депутат указал, что самым эффективным для Европы вариантом может стать введение пошлин, так как торговые запреты приводят к уменьшению поставок товаров и росту цен.

Он добавил, что прибыль от роста цен остается в стране-экспортере. Однако с введением пошлин, вырученные деньги от роста цен уже остаются в стране-импортере.

Нефтегазовые доходы России достигли очередного рекордного уровня, несмотря на санкции, которые Запад вводил, чтобы навредить экономике РФ. Об этом заявил аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала OilPrice. Эксперт подсчитал, что в апреле Россия заработала на нефти и газе 1,8 трлн рублей против 1,2 трлн в марте. Пополнение бюджета РФ идёт по ускоренному графику.

«Спустя 4 месяца федеральный бюджет (России) получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 трлн рублей)», — отметил аналитик.

Рапир пояснил, что полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен до $200 за баррель, невозможно. Он привёл в пример Китай и Индию, у которых сейчас есть огромный стимул покупать российскую нефть со скидкой. Удаление части нефти России с рынков только накручивало цены на неё, увеличивая доходы страны.

Эксперт напомнил о своём предупреждении, что санкции Запада могут оказаться полезными Москве. До этого он прогнозировал, что Россия преуспеет, если сможет по-прежнему продавать энергоресурсы странам, которые отказались поддержать санкции.

Ранее Bloomberg сообщал, что, несмотря на торговые ограничения, введённые после начала военной операции на Украине, доходы России от нефти в 2022 году выросли на 50%. Она стала зарабатывать на сырье по $20 млрд ежемесячно.

Газета Financial Times рассказала, что отказ от российской нефти и газа обойдётся Евросоюзу дополнительно в €195 млрд в течение ближайших 5 лет. Избавиться от энергетической зависимости от России европейские государства планируют за счёт перехода на экологически чистую энергию.

Объем экспортной российской нефти на рынках азиатских стран по итогам апреля превысил совокупное количество черного золота из РФ, поставляемого в государства Европы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

«Некоторые из заинтересованных покупателей в Азии больше мотивированы экономикой, чем политической позицией», — заявил один из аналитиков сингапурского подразделения компании.

По подсчетам Kpler, суммарный объем перевезенной танкерами за прошлую неделю в азиатские хранилища нефти из РФ составил от 74 до 79 миллионов баррелей. Это число почти трехкратно превышает совокупное количество поставок в аналогичные периоды до 24 февраля. В числе основных потребителей черного золота из РФ называются Индия и Китай. При этом аналитики ожидают усиления тенденции по перераспределению российского нефтяного экспорта в Азию в мае.