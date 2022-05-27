В России предложили запретить вывоз риса

Минсельхоз России может запретить экспорт риса на период с 1 июля по 31 декабря этого года, пишет «Интерфакс».
Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, в течение шести месяцев из страны нельзя будет вывозить рис и рисовую крупу.
«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза)», - говорится в документе.
Предложение Минсельхоза связано с опасениями относительно снижения посевных площадей в Краснодарском крае, где в апреле произошло разрушение дамбы на Федоровском подпорном гидроузле.
Министерство прогнозирует, что в этом году в РФ будет произведено 850 тысяч тонн риса-сырца вместо 1 074 тысяч тонн риса-сырца, произведенного в 2021 году. Сокращение производства риса влечет за собой риски роста внутренних цен, предупреждают в Минсельхозе.