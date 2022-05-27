В России предложили запретить вывоз риса

Минсельхоз России может запретить экспорт риса на период с 1 июля по 31 декабря этого года, пишет «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, в течение шести месяцев из страны нельзя будет вывозить рис и рисовую крупу.

«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза)», - говорится в документе.

Предложение Минсельхоза связано с опасениями относительно снижения посевных площадей в Краснодарском крае, где в апреле произошло разрушение дамбы на Федоровском подпорном гидроузле.