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58 минут назад

В России предложили запретить вывоз риса

Вероника Полынина

Минсельхоз России может запретить экспорт риса на период с 1 июля по 31 декабря этого года, пишет «Интерфакс».

В России предложили запретить вывоз риса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, в течение шести месяцев из страны нельзя будет вывозить рис и рисовую крупу.

«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза)», - говорится в документе.

Предложение Минсельхоза связано с опасениями относительно снижения посевных площадей в Краснодарском крае, где в апреле произошло разрушение дамбы на Федоровском подпорном гидроузле.

Министерство прогнозирует, что в этом году в РФ будет произведено 850 тысяч тонн риса-сырца вместо 1 074 тысяч тонн риса-сырца, произведенного в 2021 году. Сокращение производства риса влечет за собой риски роста внутренних цен, предупреждают в Минсельхозе.

Экономика,Минсельхоз России,ЕАЭС,
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