Стали известны лауреаты программы "Лучшие социальные проекты России"

Социальное предпринимательство - это мировой тренд, оказывающий позитивное влияние не только на сотрудников компаний, но и на общество в целом. В Москве 26 мая состоялась юбилейная десятая программа "Лучшие социальные проекты России" - награждение компаний, активно внедряющих социальные инициативы в свою деятельность.
Мероприятие началось с ежегодного форума, в рамках которого более 30 спикеров на собственном примере показали, как компании содействуют решению проблем, неизменно волнующих общество, а именно: поддержка социально незащищенных слоев населения, благотворительность и гендерный баланс. Также представители компаний обсудили вопросы спорта и здорового образа жизни, благоустройства территорий и систем поддержки инклюзивных сотрудников.
Завершением события стало торжественное награждение лауреатов программы. В этом году экспертным советом были отмечены более 70 компаний, которые вносят неоспоримый вклад в развитие социальной сферы, в их числе: Платежная система "Мир", ПАО Банк ЗЕНИТ, АО "Центральная ППК", Капитал Лайф Страхование Жизни, ПАО "МТС", Группа ГАЗ, СДЭК, АО "Зарубежнефть", Госкорпорация "Росатом", ПАО "ЛУКОЙЛ", SKILLBOX, Благотворительный фонд "Страна чудес", ООО "ГПМ Радио", Радио Romantika, "МВС Груп" (входит в ГК "Урбантех"), AO "МКХ "ЕвроХИМ", ПАО Банк "ФК Открытие", АО "Телекомпания НТВ", Департамент информационных технологий г. Москвы, Департамент культуры г. Москвы, Департамент спорта г. Москвы, АО "Расчетные решения", ПАО "Газпром", Коммуникационное агентство АГТ, АО "АЛЬФА-БАНК", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Творческое производственное объединение Ред Медиа", ФГБУ "Редакция "Российской газеты", Радио Sputnik, Медиагруппа "Россия сегодня", Социальный навигатор, АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва", МАТЧ ТВ, Группа компаний "Садовое кольцо", Благотворительный фонд "Улучшение жизни и образования "ЭЙБЛ СНГ", Московская городская Дума.
В России существует несколько глобальных, трудноразрешимых задач. Каждая из них требует особые внимание и подход к урегулированию.
"Социальное сиротство - одна из наиболее актуальных проблем, стоящих перед современным обществом. Проект дает ребятам возможность подготовиться к самостоятельной жизни, а волонтерам - принять участие в социально значимых благотворительных проектах. Мы хотим выразить благодарность оргкомитету программы "Лучшие социальные проекты России" за высокую оценку нашей инициативы", - сообщила Яна Котухова, директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании "Сервье".
Внедрение инновационных технологий, благодаря которым удается упростить жизнь граждан, является значимой частью успешного развития общества. Одну из таких инициатив прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир":
"В проектах "Карты жителя" мы стремимся избавить людей от необходимости носить с собой множество документов, скидочных карт, проездных и так далее. Признание этого проекта одним из лучших социальных сервисов в стране - огромный стимул для нашей дальнейшей работы по его совершенствованию в разных регионах".
Лауреатами юбилейной десятой программы "Лучшие социальные проекты России" также стали: ООО "Иркутская нефтяная компания", АНО "Атом-спорт", ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И.Забабахина" , АО "Группа "Илим", АО "Сервье", АО "ДСК "Автобан", образовательная онлайн-платформа Учи.ру и АНО "Национальные приоритеты", АО "Русская медная компания", розничная сеть О’КЕЙ, Дирекция железнодорожных вокзалов - филиал ОАО "РЖД", AO "Фаберлик", золотодобывающая компания "Полюс", Ника Кидман, медиахолдинг MAER, ПАО "АК БАРС" БАНК, Ассоциация финансовых и инвестиционных советников фондового рынка, ООО "ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ", БФ "Система", ООО "Бэст Прайс" (сеть магазинов Fix Price), АО "Сити-XXI век", ТНТ и ГПМ КИТ при поддержке Фонда "Арифметика добра", ТНТ и Матч ТВ, ООО ДБО, АО "Атомредметзолото", АО "ДОМ.РФ", ООО "Доступный сервис", сеть стоматологий инновационных технологий Smile-at-Once, ПАО "ЛУКОЙЛ" совместно с АНО "Спортивный клуб "ЛУКОЙЛ", ПАО "ЛУКОЙЛ" совместно с Фондом "Наше будущее".
Количество проектов, направленных на поддержку людей с особенностями, продолжает стремительно увеличиваться. Так, Марина Абухович, начальник Центра информационно-справочного сопровождения клиентов Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО "РЖД", рассказала о современном формате информирования на вокзалах:
"Для нас большая честь стать лауреатами программы. Наши справочные видеотерминалы на крупнейших вокзалах страны помогают пассажирам и посетителям получить актуальную информацию о работе вокзалов и движении поездов самостоятельно или по видеосвязи. Для слабослышащих пассажиров консультации оператора проходят на русском жестовом языке".
Награду за лучший социальный проект также получили: ANNA GALE, Парк-Отель "Орловский", Группа НЛМК (Благотворительный фонд социальной защиты "Милосердие"), Благотворительный фонд "Детский мир", НКО "Благотворительный Фонд "Швабе-Милосердие", АО "МОНДИ СЛМК", Лига Ставок, ООО "ЭГИС-РУС", ООО "ГПМ Радио" Авторадио, ООО "ГПМ Радио" Детское радио, АО "Радио Зенит", Телеканал Суббота!, еженедельный журнал "Профиль", ООО "ГПМ КИТ", АО "Газпром-Медиа Холдинг", ООО "ТРК "2Х2", ООО "Телекомпания ПЯТНИЦА", Медиагруппа Комсомольская правда, Championat.com, АО "Аргументы и факты" и Greenway Global.
Партнеры мероприятия не остаются в стороне социальной повестки, выражая активный интерес к теме.
"Мы рады выступить партнером мероприятия, ведь для компании Лудинг важно поддерживать такие масштабные и общественно значимые события, как программа "Лучшие социальные проекты России". Именно такие инициативы помогают направить внимание бизнеса на социально значимые темы для общего улучшения жизни населения", - прокомментировала сотрудничество руководитель отдела развития компании Лудинг Надежда Горохова.