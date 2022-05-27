Стали известны лауреаты программы "Лучшие социальные проекты России"

Социальное предпринимательство - это мировой тренд, оказывающий позитивное влияние не только на сотрудников компаний, но и на общество в целом. В Москве 26 мая состоялась юбилейная десятая программа "Лучшие социальные проекты России" - награждение компаний, активно внедряющих социальные инициативы в свою деятельность.

Фото: ТАСС ТАСС

Мероприятие началось с ежегодного форума, в рамках которого более 30 спикеров на собственном примере показали, как компании содействуют решению проблем, неизменно волнующих общество, а именно: поддержка социально незащищенных слоев населения, благотворительность и гендерный баланс. Также представители компаний обсудили вопросы спорта и здорового образа жизни, благоустройства территорий и систем поддержки инклюзивных сотрудников.

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В России существует несколько глобальных, трудноразрешимых задач. Каждая из них требует особые внимание и подход к урегулированию.

"Социальное сиротство - одна из наиболее актуальных проблем, стоящих перед современным обществом. Проект дает ребятам возможность подготовиться к самостоятельной жизни, а волонтерам - принять участие в социально значимых благотворительных проектах. Мы хотим выразить благодарность оргкомитету программы "Лучшие социальные проекты России" за высокую оценку нашей инициативы", - сообщила Яна Котухова, директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании "Сервье".

Внедрение инновационных технологий, благодаря которым удается упростить жизнь граждан, является значимой частью успешного развития общества. Одну из таких инициатив прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир":

"В проектах "Карты жителя" мы стремимся избавить людей от необходимости носить с собой множество документов, скидочных карт, проездных и так далее. Признание этого проекта одним из лучших социальных сервисов в стране - огромный стимул для нашей дальнейшей работы по его совершенствованию в разных регионах".

Количество проектов, направленных на поддержку людей с особенностями, продолжает стремительно увеличиваться. Так, Марина Абухович, начальник Центра информационно-справочного сопровождения клиентов Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО "РЖД", рассказала о современном формате информирования на вокзалах:

"Для нас большая честь стать лауреатами программы. Наши справочные видеотерминалы на крупнейших вокзалах страны помогают пассажирам и посетителям получить актуальную информацию о работе вокзалов и движении поездов самостоятельно или по видеосвязи. Для слабослышащих пассажиров консультации оператора проходят на русском жестовом языке".

Награду за лучший социальный проект также получили: ANNA GALE, Парк-Отель "Орловский", Группа НЛМК (Благотворительный фонд социальной защиты "Милосердие"), Благотворительный фонд "Детский мир", НКО "Благотворительный Фонд "Швабе-Милосердие", АО "МОНДИ СЛМК", Лига Ставок, ООО "ЭГИС-РУС", ООО "ГПМ Радио" Авторадио, ООО "ГПМ Радио" Детское радио, АО "Радио Зенит", Телеканал Суббота!, еженедельный журнал "Профиль", ООО "ГПМ КИТ", АО "Газпром-Медиа Холдинг", ООО "ТРК "2Х2", ООО "Телекомпания ПЯТНИЦА", Медиагруппа Комсомольская правда, Championat.com, АО "Аргументы и факты" и Greenway Global.

Партнеры мероприятия не остаются в стороне социальной повестки, выражая активный интерес к теме.