В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ страны

По его словам, в данный момент уровень заполненности газохранилищ выше, чем на этот же период в предыдущие годы. В то же время глава регулятора ФРГ подчеркнул, что он «недостаточно хорош» на тот случай, если в краткосрочной перспективе страна будет получать меньше газа из России или вовсе этот импорт прекратится.