В США назвали решение Путина, резко укрепившее курс рубля

Решение российского лидера Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса этой валюты, сообщает CBS News.

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«На экспорте энергоресурсов Россия зарабатывает почти 20 миллиардов долларов ежемесячно. С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», — сказано в сообщении телерадиокорпорации.

Высокие цены на энергоносители резко выросли после начала спецоперации РФ на Украине, положительно сказавшись на российской национальной валюте. Кроме того, курс рубля поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры Центробанка России.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок газа странам Запада, которые ввели антироссийские санкции, в рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ. По его словам, если «недружественные» страны не станут платить в рублях с 1 апреля, то Москва расценит это как неисполнение обязательств по газовым контрактам.