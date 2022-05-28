Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
37 минут назад

В США назвали решение Путина, резко укрепившее курс рубля

Елена Прошина

Решение российского лидера Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса этой валюты, сообщает CBS News.

В США назвали решение Путина, резко укрепившее курс рубля
Фото: ТАССТАСС

«На экспорте энергоресурсов Россия зарабатывает почти 20 миллиардов долларов ежемесячно. С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», — сказано в сообщении телерадиокорпорации.

Высокие цены на энергоносители резко выросли после начала спецоперации РФ на Украине, положительно сказавшись на российской национальной валюте. Кроме того, курс рубля поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры Центробанка России.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок газа странам Запада, которые ввели антироссийские санкции, в рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ. По его словам, если «недружественные» страны не станут платить в рублях с 1 апреля, то Москва расценит это как неисполнение обязательств по газовым контрактам.

С тех пор «Газпромбанк» открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Партнеры могут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку топлива, затем банк продаст ее на Московской бирже. После этого рубли будут зачислены на счет покупателя газа, который уже с него рассчитается с «Газпромом».

Экономика,Владимир Путин,Банк России,Газпромбанк,Газпром,Московская биржа,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители