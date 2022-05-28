В США признали рубль самой устойчивой валютой в мире

Авторы статьи отмечают, что после того, как с конца марта многие страны-импортеры газа начали выполнять требование Москвы об оплате в рублях, российская валюта значительно укрепилась. В материале также говорится о том, что росту рубля поспособствовали стремительный рост цен на энергоносители и контроль за оттоком капитала со стороны Центробанка. При этом подчеркивается, что устойчивость рубля помогает защитить российскую экономику от западных санкций.