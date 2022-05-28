Турция наладит добычу газа из Черного моря

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна начнет использовать добываемый в Черном море газ в первом квартале 2023 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Star.
Отмечается, что турецкие власти планируют вложить почти $10 млрд инвестиций в проект по добыче и транспортировке газа в Черном море. Планируется получить 540 млрд кубометров газа.
«Я хотел бы сообщить всем нашим гражданам в Турции хорошую новость о том, что газ, добываемый в Черном море, они будут сжигать на своих кухнях в первом квартале 2023 года», - сообщил Фуат Октай.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез рассказал ранее, что страна выработает новую программу поставок с учетом добычи газа на черноморском месторождении. Он подчеркнул, что Анкара отдаст предпочтение краткосрочным и среднесрочным контрактам.