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40 минут назад

Турция пообещала наладить добычу газа из Черного моря

Елена Прошина

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна начнет использовать добываемый в Черном море газ в первом квартале 2023 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Star.

Турция наладит добычу газа из Черного моря
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что турецкие власти планируют вложить почти $10 млрд инвестиций в проект по добыче и транспортировке газа в Черном море. Планируется получить 540 млрд кубометров газа.

Турция сделала заявление по отказу от российского газа

«Я хотел бы сообщить всем нашим гражданам в Турции хорошую новость о том, что газ, добываемый в Черном море, они будут сжигать на своих кухнях в первом квартале 2023 года», - сообщил Фуат Октай.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез рассказал ранее, что страна выработает новую программу поставок с учетом добычи газа на черноморском месторождении. Он подчеркнул, что Анкара отдаст предпочтение краткосрочным и среднесрочным контрактам.

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