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1 час назад

Bloomberg: у РФ возникли трудности с оплатой госдолга

Ura.Ru

Оплата госдолга России перед США не прошла. Об этом сообщает Bloomberg. Американский Минфин заблокировал возможность рассчитываться с держателями облигаций после истечения крайнего срока, чтобы приблизить РФ к техническому дефолту. Однако российские власти уверены, что дефолт стране не грозит.

Bloomberg: у РФ возникли трудности с оплатой госдолга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия вернулась к обратному отсчету дефолта, а очередной платеж по облигациям находится под вопросом. По состоянию на вечер пятницы купонные выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов не поступили на счета инвесторов», — сообщает Bloomberg.

В России выплату госдолга объяснили сохранением имиджа надежного заемщика

США пытаются помешать РФ рассчитываться с американскими держателями облигаций по своему суверенному долгу после истечения срока документов, чтобы приблизить Москву к дефолту. Срок оплаты истекал 27 мая. Однако перевод денег осложняется санкциями в отношении РФ, введенными из-за спецоперации на Украине. Глава Минфина РФ Антон Силуанов опроверг утверждения о том, что России грозит дефолт. Он уточнил, что нынешняя ситуация — не одно и то же с дефолтом 1998 года. Тогда России не хватало денег на погашение своих долгов, а сейчас деньги есть. Сейчас РФ намерена продолжить платить в рублях.

Экономика,Антон Силуанов,Минфин России,
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