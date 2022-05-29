Трамп заявил об «исторических максимумах» рубля

Российский рубль достиг «исторических максимумов», для урегулирования ситуации на Украине нефть должна резко подешеветь, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

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Трамп заявил, что Россия зарабатывает «целое состояние» из-за цен на нефть и оплаты энергоносителей в рублях. Бывший президент США утверждает, что рубль находится «на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки, выше, чем когда-либо».

«Если вы хотите остановить эту войну, опустите цены до 30–40 долларов за баррель», – приводит его слова РИА «Новости».

Экс-глава американского государства заявил: «Вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего». Он поставил себе в заслугу достижение энергетической независимости и сказал, что, останься он во власти, США по объемам нефтедобычи превзошли бы Россию и Саудовскую Аравию без необходимости обращаться за помощью к Венесуэле.