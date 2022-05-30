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1 час назад

WP: Венгрия все еще срывает планы ЕС по отказу от российской нефти

Газета.Ruиещё 3

Евросоюз снова не смог прийти к соглашению по плану отказа от российской нефти на переговорах 30 мая из-за позиции Венгрии, пишет The Washington Post.

По данным газеты, этот вопрос теперь угрожает «затмить» двухдневный саммит Евросовета, посвященный военной операции на Украине, который пройдет в Брюсселе.

«В течение нескольких недель 27 государств-членов пытались найти способ отказаться от российской энергии и ограничить основной источник доходов Кремля. Но переговоры застопорились из-за возражений, в первую очередь со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который настаивал на том, чтобы у него было больше времени и денег для модернизации нефтяной инфраструктуры его страны, не имеющей выхода к морю», — подчеркивается в материале.

По словам чиновников и дипломатов ЕС, несмотря на готовность союза пойти на уступки Венгрии и другим странам, которые по-прежнему сильно зависят от российской нефти, Орбан продолжает «настаивать на большем».

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Согласно проекту ЕС, последнее предложение предусматривало запрет на морские поставки, но исключало эмбарго на поставки по трубопроводу, что позволяло сохранить потоки нефти из России в несколько стран ЕС, включая Венгрию. Но для Орбана этого было недостаточно, отмечает газета.

Ранее в Европарламенте предложили лишить Венгрию права влиять на решение по эмбарго.

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