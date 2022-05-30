«В течение нескольких недель 27 государств-членов пытались найти способ отказаться от российской энергии и ограничить основной источник доходов Кремля. Но переговоры застопорились из-за возражений, в первую очередь со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который настаивал на том, чтобы у него было больше времени и денег для модернизации нефтяной инфраструктуры его страны, не имеющей выхода к морю», — подчеркивается в материале.