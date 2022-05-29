Стало известно выгодное для ЕС «решение» вопроса эмбарго на российскую нефть

Европейский Союз не будет делать громких заявлений, отказываясь от эмбарго на российскую нефть. Так считает профессор НИУ ВШЭ Максим Братерский, передает «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Специалист считает, что внутри ЕС существуют несогласия по многим вопросам. Отказ от российской нефти – это только поверхность проблемы.

«Споры по поводу российской нефти — это вершина айсберга, все гораздо глубже», — уверен Братерский.

По его мнению, новые предложения Еврокомиссии не помогут Венгрии найти какое-либо решение в вопросе поиска альтернативного поставщика энергоресурсов. Венгерские заводы «давно заточены на российскую тяжелую нефть», кроме того существуют серьезные логистические проблемы.

Эксперт считает, что ЕС не станет «громко отказываться» от запрета на российскую нефть, но «идею могут замотать». В Брюсселе поняли, что давление на страны, не желающие отказываться от российских поставок, не будет успешным. Поэтому там откладывают решение по этому вопросу.

Сейчас в ЕС продолжаются дискуссии по поводу шестого пакета антироссийских санкций. Они предполагают запрет на импорт нефти из России. Против таких мер выступает Венгрия и ряд других европейских государств, для которых отказ от российских поставок окажется тяжелым ударом.