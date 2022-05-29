Шольц рассказал о последствиях санкций против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что введенные против России санкции имеют свою цену и издержки для германской экономики. Такое заявление он сделал в воскресенье на церемонии открытия международной Ганноверской промышленной ярмарки.

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"Они [санкции] наносят сильный удар по российскому руководству и российской экономике, с каждым днем все сильнее", - сказал Шольц. "Одновременно мы следим за тем, чтобы они ударили по нам и нашим партнерам в Европе не сильнее, чем по России", - утверждал глава правительства ФРГ.

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"Хорошо, что бизнес поддерживает этот курс. Я знаю, что для многих фирм это связано с экономическими потерями. Мы пытаемся предотвратить более серьезный ущерб за счет кредитов, надбавок и целенаправленных пакетов помощи", - отметил Шольц. "Несмотря на это, издержки продолжат иметь место. Но я скажу также о том, что эти расходы намного ниже, чем цена, которую нам всем придется заплатить, если [президент России Владимир] Путин достигнет успеха посредством своей агрессии", - заявил канцлер. По его словам, главной целью правительства ФРГ является скорейшее прекращение конфликта на Украине.

Шольц утверждал, что Москва нарушила все принципы европейского миропорядка. "Поэтому мы в ЕС, НАТО и вместе с другими экономически мощными странами Группы семи так сплоченно и решительно отреагировали на агрессивную войну России", - сказал он. "Мы поставляем оружие впервые вообще в такую зону конфликта", - заметил Шольц.

Канцлер также утверждал, что достижение суверенитета в области импорта энергоносителей является "вопросом национальной безопасности".