Названы последствия возможного дефолта для России

Последствия возможного технического дефолта по внешнему долгу РФ могут быть "в значительной степени символическими" на фоне санкций, введенных до этого в отношении Москвы западными странами. Такую точку зрения выразил ТАСС доцент права бизнесс-колледжа Терри Университета Джорджии Тим Сэмплс.

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"Основываясь на том, что я могу наблюдать, истечение срока действия лицензии [Минфина США], скорее всего, приведет к дефолту в результате заморозки потока платежей России держателям облигаций", - заявил он, добавив, что это, "разумеется, произойдет после истечения отсрочки по платежам". При этом эксперт отметил, что нынешняя ситуация является необычной. "Большинство дефолтов по суверенному долгу вызваны экономическим кризисом и сокращением ликвидности. В других случаях государство может отказаться от определенных долговых обязательств. Но данный сценарий - государство вынуждено объявить дефолт из-за санкций, введенных другим суверенным государством, - действительно представляет собой необычный случай", - считает Сэмплс.

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"Крупные дефолты по суверенному долгу, как правило, приводят к некоторым долгосрочным последствиям и экономическим трудностям. Отличительной чертой этого дефолта является то, что санкции уже сильно изолировали российскую экономику. Так что в некотором смысле последствия могут быть в значительной степени символическими. К примеру, если санкции США заставят РФ объявить о вынужденном дефолте, это, безусловно, будет отражать диспаритет в суверенитете двух правительств", - полагает американский специалист.

Возвращаясь к причинам возможного дефолта и их особенностям, наиболее похожей он назвал ситуацию в Аргентине в 2014 году. "Самая близкая параллель, которую я могу провести, это дефолт Аргентины в 2014 году. Для Аргентины возможность осуществления выплат держателям облигаций была заблокирована судебным запретом, наложенным федеральным судом [США] в Нью-Йорке. Предписание суда, разумеется, не было подобно санкциям, с которыми сталкивается Россия. Однако это имело схожее воздействие: Аргентина хотела и была готова платить, но не могла", - пояснил Сэмплс.

Лицензия Минфина США

Ранее Минфин США решил не продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, она истекла в среду, 25 мая. Речь идет о лицензии, исключавшей из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ. Срок ее действия изначально был установлен до 25 мая, однако существовала возможность его продления.

25 мая Минфин РФ заявил о готовности продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. В ведомстве сообщили, что выплаты будут осуществляться в рублях с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" в качестве платежного агента. В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что если даже удастся найти способ объявить РФ технический дефолт, то это не повлияет на экономику страны.

Как выяснили ранее в РБК, в документации всех российских выпусков долларовых облигаций имеется пункт "Возмещение в другой валюте" (Currency Indemnity), который допускает законные выплаты в рублях, если санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте. Как пишет издание, Currency Indemnity предполагает, что Россия может платить держателю в валюте, отличной от доллара, "в результате судебного решения, приказа суда любой юрисдикции или какого-либо иного решения". Согласно документации, в таком случае платежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в причитающемся размере. РБК также отмечает, что если же при конвертации сумма в долларах будет меньше причитающейся, Российская Федерация обязана возместить эту недостачу держателю, а также компенсировать ему все транзакционные издержки.