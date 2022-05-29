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1 час назад

Эксперт считает, что последствия возможного дефолта России будут в основном символическими

ТАССиещё 2

Последствия возможного технического дефолта по внешнему долгу РФ могут быть "в значительной степени символическими" на фоне санкций, введенных до этого в отношении Москвы западными странами. Такую точку зрения выразил ТАСС доцент права бизнесс-колледжа Терри Университета Джорджии Тим Сэмплс.

Названы последствия возможного дефолта для России
Фото: ТАССТАСС

"Основываясь на том, что я могу наблюдать, истечение срока действия лицензии [Минфина США], скорее всего, приведет к дефолту в результате заморозки потока платежей России держателям облигаций", - заявил он, добавив, что это, "разумеется, произойдет после истечения отсрочки по платежам". При этом эксперт отметил, что нынешняя ситуация является необычной. "Большинство дефолтов по суверенному долгу вызваны экономическим кризисом и сокращением ликвидности. В других случаях государство может отказаться от определенных долговых обязательств. Но данный сценарий - государство вынуждено объявить дефолт из-за санкций, введенных другим суверенным государством, - действительно представляет собой необычный случай", - считает Сэмплс.

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"Крупные дефолты по суверенному долгу, как правило, приводят к некоторым долгосрочным последствиям и экономическим трудностям. Отличительной чертой этого дефолта является то, что санкции уже сильно изолировали российскую экономику. Так что в некотором смысле последствия могут быть в значительной степени символическими. К примеру, если санкции США заставят РФ объявить о вынужденном дефолте, это, безусловно, будет отражать диспаритет в суверенитете двух правительств", - полагает американский специалист.

Возвращаясь к причинам возможного дефолта и их особенностям, наиболее похожей он назвал ситуацию в Аргентине в 2014 году. "Самая близкая параллель, которую я могу провести, это дефолт Аргентины в 2014 году. Для Аргентины возможность осуществления выплат держателям облигаций была заблокирована судебным запретом, наложенным федеральным судом [США] в Нью-Йорке. Предписание суда, разумеется, не было подобно санкциям, с которыми сталкивается Россия. Однако это имело схожее воздействие: Аргентина хотела и была готова платить, но не могла", - пояснил Сэмплс.

Лицензия Минфина США

Ранее Минфин США решил не продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, она истекла в среду, 25 мая. Речь идет о лицензии, исключавшей из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ. Срок ее действия изначально был установлен до 25 мая, однако существовала возможность его продления.

25 мая Минфин РФ заявил о готовности продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. В ведомстве сообщили, что выплаты будут осуществляться в рублях с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" в качестве платежного агента. В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что если даже удастся найти способ объявить РФ технический дефолт, то это не повлияет на экономику страны.

Россия избежала дефолта по госдолгу

Как выяснили ранее в РБК, в документации всех российских выпусков долларовых облигаций имеется пункт "Возмещение в другой валюте" (Currency Indemnity), который допускает законные выплаты в рублях, если санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте. Как пишет издание, Currency Indemnity предполагает, что Россия может платить держателю в валюте, отличной от доллара, "в результате судебного решения, приказа суда любой юрисдикции или какого-либо иного решения". Согласно документации, в таком случае платежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в причитающемся размере. РБК также отмечает, что если же при конвертации сумма в долларах будет меньше причитающейся, Российская Федерация обязана возместить эту недостачу держателю, а также компенсировать ему все транзакционные издержки.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, ЕС и ряд других государств после этого ввели в отношении России масштабные санкции.

Экономика,Антон Силуанов,Владимир Путин,Минфин России,Национальный расчетный депозитарий,Казначейство США,ЕС,
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