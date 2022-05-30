Вице-президент "Лукойла" предложил России снизить добычу нефти на 20-30%

"Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать 7-8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта? Давайте вернемся и к той дискуссии, которая была накануне соглашения ОПЕК+. Что лучше - продавать 10 барр. сырца по $50 или семь, но по $80? Так и теперь. Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-процентные, а порой и на 40-процентные дисконты", - заявил Федун газете.