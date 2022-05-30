Вице-президент "Лукойла" предложил России снизить добычу нефти на 20-30%

Россия может эффективно потреблять и экспортировать 7-8 млн баррелей нефти в сутки без потерь для государственного бюджета. Такое мнение в интервью газете РБК выразил вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун.
"Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать 7-8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта? Давайте вернемся и к той дискуссии, которая была накануне соглашения ОПЕК+. Что лучше - продавать 10 барр. сырца по $50 или семь, но по $80? Так и теперь. Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-процентные, а порой и на 40-процентные дисконты", - заявил Федун газете.
По мнению вице-президента "Лукойла", важно сохранить ОПЕК+, а все последующие шаги по оптимизации нефтяных поставок следует координировать с партнерами по соглашению.
"Со временем, по мере роста мирового спроса на углеводороды и развития экспортной инфраструктуры, ориентированной на восточное направление, у России появится возможность вновь нарастить добычу нефти, сохраняя формат взаимодействия ОПЕК +", - добавил он.
Федун отметил изданию, что доля России в глобальном нефтяном балансе в три раза выше иранской и ее очень трудно заместить, поэтому использование нашими нефтяниками бартерных сделок - сомнительная мера, так как она выгодна для покупателей, но не для экспортеров. Вице-президент "Лукойла" считает, что гораздо важнее сосредоточиться на логистических проблемах, которые касаются страхования грузов судов, страхования ответственности перевозчиков.
Федун выразил мнение, что российские нефтяные компании приспособились работать в условиях ограничений, сначала из-за пандемии, теперь - из-за санкций.
"Такая гибкая система является несомненным достижением, позволяющим сбалансировать спрос и предложение на глобальном рынке и, следовательно, увеличить доходы бюджетов как страны, так и компаний. Но подобная гибкость имеет и свою цену - высокие издержки на остановку и перезапуск скважин и поддержание инфраструктурных систем", - добавил он.
Вице-президент "Лукойла" считает, что для адаптации нефтяной отрасли к новой реальности следует совершенствовать налоговую систему.
"Существующий режим НДД (налог на дополнительный доход - прим. ТАСС) позволяет сохранять производственную гибкость и обеспечить доходы бюджета Российской Федерации. Просто он должен стать доминирующим фискальным инструментом", - сказал Федун.