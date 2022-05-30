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1 час назад

Россиян предупредили о возможных виражах курса рубля

Lenta.ru

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич в беседе с агентством «Прайм» предупредил россиян о возможных виражах курса рубля.

Россиян предупредили о возможных виражах курса рубля
Фото: ТАССТАСС

По словам эксперта, учитывая резкий рост объема торгов на Мосбирже по операциям с долларами, чем ранее, происходящее можно объяснить отложенным спросом на валюту.

«Игроки на рынке давно были готовы приобрести валюту, но ждали наиболее интересного курса доллара и евро для входа в позицию», — сказал аналитик.

Как считает специалист, на этой неделе укрепление рубля должно возобновиться под влиянием сальдо торгового баланса. Цены на нефть и газ остаются высокими, как и экспортная выручка, резкий отскок импорта в текущих условиях выглядит маловероятным. При этом доходность в рубле все равно остается крайне высокой, чтобы объяснить резкое и устойчивое изменение капитальных потоков. Экономист считает, что доллар может вновь стоить 60-62 рубля, но затем вновь уйдет к 70-80 рублям.

В то же время специалист считает, что едва ли рынок сможет превзойти достигнутые ранее минимумы по курсу евро и доллара США, поскольк, очевидно, что Банк России может пойти на последующее снижение ключевой ставки. По словам Петроневича, инфляция за прошедшие четыре недели замедлилась до 0,36 процента за период и примерно соответствует траектории достижения целевого уровня инфляции в 4 процента.

«Нормализация инфляции наверняка окажется временной, поскольку замедление в значительной степени вызвано коррекцией цен на непродовольственные товары после мартовского подорожания», — заключил Петроневич.

Ранее экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали «золотой серединой» курс доллара в 60–65 рублей. При этом они отметили, что до введения западных санкций курс был занижен из-за действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.

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