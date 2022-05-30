Россиян предупредили о возможных виражах курса рубля

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич в беседе с агентством «Прайм» предупредил россиян о возможных виражах курса рубля.

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По словам эксперта, учитывая резкий рост объема торгов на Мосбирже по операциям с долларами, чем ранее, происходящее можно объяснить отложенным спросом на валюту.

«Игроки на рынке давно были готовы приобрести валюту, но ждали наиболее интересного курса доллара и евро для входа в позицию», — сказал аналитик.

Как считает специалист, на этой неделе укрепление рубля должно возобновиться под влиянием сальдо торгового баланса. Цены на нефть и газ остаются высокими, как и экспортная выручка, резкий отскок импорта в текущих условиях выглядит маловероятным. При этом доходность в рубле все равно остается крайне высокой, чтобы объяснить резкое и устойчивое изменение капитальных потоков. Экономист считает, что доллар может вновь стоить 60-62 рубля, но затем вновь уйдет к 70-80 рублям.

В то же время специалист считает, что едва ли рынок сможет превзойти достигнутые ранее минимумы по курсу евро и доллара США, поскольк, очевидно, что Банк России может пойти на последующее снижение ключевой ставки. По словам Петроневича, инфляция за прошедшие четыре недели замедлилась до 0,36 процента за период и примерно соответствует траектории достижения целевого уровня инфляции в 4 процента.

«Нормализация инфляции наверняка окажется временной, поскольку замедление в значительной степени вызвано коррекцией цен на непродовольственные товары после мартовского подорожания», — заключил Петроневич.