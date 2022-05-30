Названа причина провала антироссийских санкций Запада

Иранское издание Resalat назвало причину, по которой антироссийские санкции Запада ждал провал, а рублю удалось выстоять и укрепиться вопреки введенным ограничениям. По мнению автора материала, данного эффекта удалось достичь благодаря заблаговременному созданию и введению в эксплуатацию платежной системы «Мир».

Иранские аналитики заверили, что наличие у России локальной системы международных платежей помогло сильно смягчить последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard. Отмечается, что западные страны вовсе не рассчитывали на нечто подобное, однако именно «Мир» фактически лишил смысла большое количество введенных против страны ограничений.

Ко всему прочему, обозреватели восхитились решением Москвы заставить недружественные страны производить оплату за газ в рублях. Таким образом, Запад оказался в сложном положении, при котором с одной стороны необходимо придерживаться санкций, которые государства сами же и ввели, а с другой каким-то образом не остаться без российских энергоносителей, замены которым у них в настоящее время нет.

Трудности из-за введенных ограничений

Министр экономики Германии Роберт Хабек в преддверии саммита лидеров Евросоюза рассказал, что в Европе наметился крах единства по вопросу санкций против России. По его словам, когда на Украине начались боевые действия, страны ЕС выступали единым фронтом, однако сейчас это единство начинает рушиться.

Журналистка издания Financial Times Джиллиан Тетт, в свою очередь, заявила, что Запад ищет законный способ и правовой механизм завладеть замороженными активами России, чтобы направить их на восстановление Украины. Она отметила, что юридически сделать это практически невозможно, добавив, что подобное решение и вовсе может навредить всей западной системе.

Высокопоставленный источник в Брюсселе сообщил, что комитету постоянных представителей 27 стран Евросоюза не удалось достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России. Он отметил, что эту тему предстоит обсудить на следующем заседании. Он также добавил, что вопрос отмены санкций в обмен на послабления в Черном море не поднимался.

Россия в условиях санкций

Глава МИД Сергей Лавров оценил возможность отмены введенных ограничений. По его мнению, скорость, с которой были введены антироссийские санкции, а также их объем свидетельствуют о том, что они готовились достаточно давно, в связи с чем вряд ли стоит ожидать их снятия в ближайшем будущем.