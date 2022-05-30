Страшнее нефтяной блокады: Экономист предупредил о запрете на поставки зерна

Стало известно об эмбарго, которое пугает мир сильнее «нефтяной блокады», сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева.

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По его словам, речь идет о возможных запретах и ограничениях на поставки зерна. Его дефицит в мире нарастает, и страхом №1 предстоящего сезона «осень-зима» могут стать голод и холод. При этом часть стран перепугалась, другая стала на этом зарабатывать. Одни стали закрывать «амбары» впрок, другие продавать продовольствие по невероятным ценам, отметил эксперт.

Этим, возможно, и объясняется тот факт, что ООН запустила систему отслеживания продовольственной безопасности для Африки. Gro Intelligence — интерактивный инструмент, который показывает данные по сельскохозяйственной продукции в режиме реального времени по 49 из 54 африканских стран в открытом доступе.

«На Россию с Украиной приходится около 30% мирового экспорта пшеницы, 29 процентов ячменя, 15 процентов кукурузы и 75 процентов подсолнечного масла», — напомнил Тимофеев.

Он считает, что продовольственный рынок России тоже пострадает, так как семена и пестициды — традиционные товары импорта, с которыми стало очень сложно.

«Россия может быть самодостаточна в сырье — таком, как зерно и сахар, но она зависит от импорта всего остального — от упаковки до переработанных пищевых продуктов и основных ароматизаторов и ингредиентов», — пояснил экономист.