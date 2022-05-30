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1 час назад

Страшнее нефтяной блокады: Экономист предупредил о запрете на поставки зерна

Елена Прошина

Стало известно об эмбарго, которое пугает мир сильнее «нефтяной блокады», сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева.

Страшнее нефтяной блокады: Экономист предупредил о запрете на поставки зерна
Фото: ТАССТАСС

По его словам, речь идет о возможных запретах и ограничениях на поставки зерна. Его дефицит в мире нарастает, и страхом №1 предстоящего сезона «осень-зима» могут стать голод и холод. При этом часть стран перепугалась, другая стала на этом зарабатывать. Одни стали закрывать «амбары» впрок, другие продавать продовольствие по невероятным ценам, отметил эксперт.

Этим, возможно, и объясняется тот факт, что ООН запустила систему отслеживания продовольственной безопасности для Африки. Gro Intelligence — интерактивный инструмент, который показывает данные по сельскохозяйственной продукции в режиме реального времени по 49 из 54 африканских стран в открытом доступе.

«На Россию с Украиной приходится около 30% мирового экспорта пшеницы, 29 процентов ячменя, 15 процентов кукурузы и 75 процентов подсолнечного масла», — напомнил Тимофеев.

Он считает, что продовольственный рынок России тоже пострадает, так как семена и пестициды — традиционные товары импорта, с которыми стало очень сложно.

«Россия может быть самодостаточна в сырье — таком, как зерно и сахар, но она зависит от импорта всего остального — от упаковки до переработанных пищевых продуктов и основных ароматизаторов и ингредиентов», — пояснил экономист.

Прогноз роста голода связан с сильнейшим приростом населения в африканских странах. А рост числа голодающих на 1% приводит к увеличению миграции на 2%, — заключил он.

Экономика,Александр Тимофеев,ООН,
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