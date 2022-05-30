В России сообщили об угрозе остановки добычи краба

Российские добытчики краба не могут поставлять продукцию в США и Евросоюз несмотря на то, что запрет на импорт краба из России начнёт действовать только с середины июня. По данным «Коммерсанта», российские добытчики столкнулись с трудностями с отгрузкой продукции за границу из-за разрушенной логистики. Перенаправить объёмы на внутренний рынок невозможно, а Азии нужен не замороженный, а живой краб. Производители предложили пока приостановить промысел.

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Сразу несколько участников рынка рассказали изданию, что на долю США и стран Евросоюза приходилось до 48% всего экспорта крабов. При этом трудности с отгрузкой начались в марте, сразу после введённых США санкций. Собеседник издания отметил, что «уже невозможен экспорт даже по ранее заключённым контрактам, так как разрушена логистика».

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Эксперты указали, что краб в США из России отправлялся в рассольной заморозке. Этот продукт пользуется спросом только в Америке. В Азии покупают живого краба, а в Евросоюз отправлялась варёно-мороженая продукция. Суда компаний Дальнего Востока предназначены на выпуск замороженной продукции в рассоле. Для азиатских рынков их необходимо переоснастить. При этом переоснащение возможно только за счёт импортного оборудования.

Гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк пояснил, что предназначенный для ЕС и США объём краба проблематично направить на внутренний рынок. Российское законодательство не отделяет природный безвредный мышьяк от химического и ограничивает его содержание в продукции в крайне низком количестве.

Отмечается, что сейчас добытчики вынуждены большую часть улова отправлять на склады. Но эти мощности ограничены. Если ситуация не изменится, участники рынка предложили с августа временно прекратить промысел.

В Росрыболовстве признали проблему с экспортом. Однако рисков заморозки промысла там не увидели. В ведомстве уточнили, что вместе с компаниями ищут альтернативные рынки сбыта. Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков добавил, что участникам рынка необходимо освоить квоты, но пока непонятно, куда сбывать продукцию. Неофициально участники рынка пояснили, что сейчас нет другого выхода, кроме приостановки всего промысла краба.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, из-за проблем с экспортом необходимо перенести сроки второго этапа инвестиционных квот — в его ходе планировалось распределить 50% от общего объёма добычи краба. Также отмечено, что сокращение экспорта приведёт к потере рыбной отраслью $4,3 млрд в год.