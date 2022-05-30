Боррель призвал продолжить экономическое давление на Россию

Конфликт на Украине будет затяжным, а агрессивность действий российской стороны возрастет. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Глава евродипломатии призвал продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию. Он отметил, что российская экономика «уже начинает останавливаться» и в дальнейшем это обеспечит Киеву более выгодную позицию на будущих мирных переговорах.

Боррель подчеркнул, что соглашение по шестому пакету санкций против России будет достигнуто. Он указал, что Венгрии, Словакии и Чехии, на долю которых приходится семь-восемь процентов всего импорта ЕС российской нефти и нефтепродуктов, будет дана отсрочка для поиска решений по снижению энергозависимости от российских ресурсов.

«Думаю, что сегодня во второй половине дня нам удастся прийти к соглашению по этому вопросу», — заключил он.

Боррель также заявил о необходимости в кратчайшие сроки решить вопрос с вывозом экспортного зерна с Украины.

«20 миллионов тонн зерна хранится на Украине, их необходимо доставить конечным потребителям. Необходимо освободить хранилища для нового урожая, иначе его негде будет содержать», — сказал он.

Глава евродипломатии указал, что ЕС не сможет транспортировать зерно без согласия России.

«Там много мин — украинцы заминировали свои порты — поэтому необходимо разминировать коридор для вывоза зерна. Но по нему потом могут пройти и военные корабли, поэтому необходимо соглашение с Россией при посредничестве ООН», — завершил он.