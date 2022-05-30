Инфляция в Германии рекордно выросла

Инфляция в Германии по итогам мая ускорилась с 7,4 до 7,9 процента в годовом выражении. Об этом сообщает Федеральное статистическое бюро.

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Среди причин — рост цен на импортные продукты питания и энергоносители. Германия переживает самый сильный рост цен на импорт со времен нефтяного кризиса в сентябре 1974 года. Цены на товары, ввозимые в Германию, выросли в апреле на 31,7 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года из-за спецоперации на Украине.

Особенно резко выросли цены на топливо — на 157 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена на газ выросла более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Стоимость сырой нефти и нефтепродуктов тоже значительно выросли. Всего, без учета цен на энергоносители, цены на импортную продукцию возросли на 17,1 процента по сравнению с прошлым годом. Тем временем, покупательская способность немцев в первом квартале снизилась на 1,8 процента: номинальная заплата увеличилась на 4 процента, а цены выросли на 5,8 процента.