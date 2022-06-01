NYT: США опасаются последствий конфискации российских активов

Власти Соединенных Штатов Америки остерегаются, что решение о конфискации замороженных счетов Центробанка РФ может подорвать статус Штатов как надежного инвестиционного партнера в глазах других государств. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на свои источники.

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По информации американской газеты, возможный сценарий, при котором США могут столкнуться с юридическими и репутационными последствиями в случае изъятия замороженных российских счетов, вызвал массу вопросов в рядах американских госслужащих. Они выразили обеспокоенность по данному решению, которое может подтолкнуть центробанки других стран перевести свои активы из долларов в другие валюты.

Издание отмечает, что, в отличие от многих стран Европы, которые открыто призывают использовать замороженные активы России для финансовой помощи Украине, США «гораздо более осторожно» относятся к этому вопросу.