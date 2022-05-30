Россияне могут остаться без сметаны и йогуртов

Из российских магазинов могут пропасть сметана, творог, йогурты и другие кисломолочные продукты, пишет «Секрет фирмы».

Дефицит продукции может образоваться из-за отсутствия закваски, 80% которой импортируется из Дании, Болгарии и Италии. Участники рынка сообщают, что иностранные компании отказываются работать с Россией из-за санкций, к тому же заметно усложнились оплата товара и его доставка.

По словам руководителя терапевтических программ Центра интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светланы Бронниковой, российские производители покрывают лишь 12% рынка закваски. Ее производят в Барнауле и Угличе. Имеющихся запасов зарубежной закваски хватит на полгода. Бронникова считает, что опасаться исчезновения с полок кефира не стоит, но сметана, йогурт и сыры могут стать редкостью.

По ее мнению, на то, чтобы заменить зарубежных поставщиков закваски отечественными, «уйдут годы». Инвестиции в биофабрику по производству закваски Бронникова оценивает в 1 млрд евро.

Неделю назад «Известия» писали, что член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский в письме к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву озвучил обеспокоенность производителей молочных продуктов по поводу возможного дефицита закваски.