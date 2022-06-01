Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
1 час назад

Европа гарантировала Венгрии поставки российской нефти по морю

Lenta.ruиещё 8

Венгрия получила гарантии от стран Евросоюза, что, если что-то случится с нефтепроводом «Дружба», нефть из России будет поступать по морю. Об этом сказал советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в эфире Inforadió.

Европа гарантировала Венгрии поставки российской нефти по морю
Фото: ТАССТАСС

Если с нефтепроводом «Дружба» что-то произойдет, то это создаст серьезные проблемы с поставками для Венгрии, отметил он. Орбан добавил, что правительство страны поддержало шестой пакет антироссийских санкций только с упомянутыми исключениями. Чехия и Словакия тоже получили такие гарантии.

Ранее, 31 мая, лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. Однако Евросоюз отложил на полгода запрет на покупку сырой нефти из России, а также нефтепродуктов (на восемь месяцев). Эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», запреты коснутся поставок танкерами.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть «Дружбу». Трубопровод обеспечивает поставки нефти из России в Европу и проходит через территории Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».

Экономика,Петр Порошенко,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители