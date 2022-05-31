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51 минуту назад

Лидеры стран ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт нефти из России

Елена Прошина

Лидеры стран Европейского союза сошлись во мнении и установили частичный запрет на импорт нефти из России. К такому решению они пришли по итогам первого дня саммита в Брюсселе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter главы Евросовета Шарля Мишеля.

В ЕС договорились об эмбарго на нефть из России
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, ограничение коснется как минимум двух третей поставок российской нефти.

«Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России», — написал Мишель.

Глава Европейской комиссии фон дер Ляйен при этом заявила, что к концу 2022 года они планируют сократить импорт нефти из России на 90%.

Кроме того, Мишель подтвердил, что в шестом антироссийском санкционном пакете, в котором числится частичное нефтяное эмбарго, предусмотрены и другие меры. Он упомянул об отключении Сбербанка от международной системы платежей SWIFT, а также о запрете на вещание в ЕС трех российских телеканалов.

Издание напоминает, что западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала боевых действий на территории Украины. Европейский союз рассматривает возможность полностью отказаться от поставок российских газа и нефти.

Экономика,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,Сбербанк России,ЕС,
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