В ЕС договорились об эмбарго на нефть из России

Лидеры стран Европейского союза сошлись во мнении и установили частичный запрет на импорт нефти из России. К такому решению они пришли по итогам первого дня саммита в Брюсселе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter главы Евросовета Шарля Мишеля.

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Как говорится в сообщении, ограничение коснется как минимум двух третей поставок российской нефти.

«Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России», — написал Мишель.

Глава Европейской комиссии фон дер Ляйен при этом заявила, что к концу 2022 года они планируют сократить импорт нефти из России на 90%.

Кроме того, Мишель подтвердил, что в шестом антироссийском санкционном пакете, в котором числится частичное нефтяное эмбарго, предусмотрены и другие меры. Он упомянул об отключении Сбербанка от международной системы платежей SWIFT, а также о запрете на вещание в ЕС трех российских телеканалов.