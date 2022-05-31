Назван главный перевозчик российской нефти в Европе

Несмотря на то что европейские компании избегают покупать российское сырье, его экспорт пока не падает, отмечает издание. Согласно данным Vortexa, отслеживающей энергетические грузы в режиме реального времени, Россия в среднем поставляет 3,6 миллиона баррелей в день. Это на 400 тысяч баррелей превышает среднесуточный объем экспорта в первом квартале.