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1 час назад

Назван главный перевозчик российской нефти в Европе

Lenta.ruиещё 6

Греческие танкеры оказались главными перевозчиками российской нефти, пишет Anadolu.

Назван главный перевозчик российской нефти в Европе
Фото: ReutersReuters

Несмотря на то что европейские компании избегают покупать российское сырье, его экспорт пока не падает, отмечает издание. Согласно данным Vortexa, отслеживающей энергетические грузы в режиме реального времени, Россия в среднем поставляет 3,6 миллиона баррелей в день. Это на 400 тысяч баррелей превышает среднесуточный объем экспорта в первом квартале.

Эксперты называют греческие порты важным узлом, откуда российская нефть поступает в другие страны. Через них проходит около 900 тысяч баррелей в сутки. Главный экономист Института международных финансов Робин Брукс отметил, что греческие танкеры перевозят 63 процента российской нефти.

По данным Bloomberg, Россия недополучит около 22 миллиардов долларов нефтяных доходов из-за эмбарго ЕС. 31 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Эмбарго затронет поставки двух третей российской нефти.

Экономика,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
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