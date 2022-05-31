В Азии раскритиковали попытки ЕС заменить российские ресурсы

Дорогостоящие и «судорожные» попытки ЕС обеспечить себе альтернативные поставки энергоресурсов вызывают болезненные перебои на мировом рынке и еще больше подпитывают инфляцию, говорится в статье основателя сингапурской аналитической компании Vanda Insights Ванданы Хари для японского издания Nikkei Asian Review.

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«Япония имеет полное право не выходить из российских нефтегазовых проектов на Сахалине. Настало время, чтобы самозваные арбитры того, как страны должны протестовать против спецоперации Москвы на Украине, приучались бы смотреть на ситуацию масштабно и в долгосрочной перспективе», – передает РИА «Новости» слова автора.

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Как отмечает Хари, на проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» приходится около 9% импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, при этом конкуренцию стране на этом рынке активно составляет Китай, в прошлом году обогнавший ее в качестве крупнейшего в мире импортера СПГ. И это не единственный конкурент, продолжает она.

Так, стремление Европы снизить закупки российского газа и нарастить импорт СПГ усиливает глобальную конкуренцию за этот ограниченно доступный ресурс, а в таких обстоятельствах вряд ли можно ожидать, что официальный Токио будет оказывать давление на японские компании, чтобы они вышли из сахалинских проектов без обеспечения альтернатив. По ее словам, именно в этом и заключается то «глубокое заблуждение», которому, вероятно, поддались западные лидеры, призывающие азиатские страны отказываться от российских ресурсов, как будто закупки нефти и газа равносильны «шоппингу в супермаркете».

«Это опасное заблуждение уже укоренилось в Европейском Союзе, который принял подход к санкциям по формуле «действуй сейчас – думай потом». Здесь наметилась линия на поэтапный отказ и бойкот российской энергетики, а также финансовой и судоходной инфраструктуры, поддерживающей торговлю энергоресурсами. Дорогостоящие судорожные попытки блока обеспечить себе альтернативные поставки вызывают болезненные перебои с получением энергии и еще больше подпитывают многолетнюю инфляцию, которая сейчас наблюдается и во всем остальном мире», – предупреждает Хари.

По словам специалиста, Евросоюз, по крайней мере, имеет географическое и политическое преимущество в том, что страны-члены могут помогать друг другу, в то время как у Токио таких возможностей нет.

«Япония уже объявила о поэтапном отказе от импорта российской нефти. Но ей нельзя ошибиться в плане несоблюдения осмотрительности в том, что касается ее участия в развивающихся российских добывающих проектах, которые будут иметь очень весомые, долгосрочные и даже непредсказуемые последствия», – резюмирует автор.

Ранее генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство Японии поддерживает решение стран Евросоюза о введении частичного эмбарго на импорт российской нефти.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.

Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.