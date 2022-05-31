Bloomberg подсчитал потери России от нефтяного эмбарго ЕС

Ежегодные потери России от нефтяного эмбарго, условия которого Евросоюз согласовал 30 мая в рамках шестого пакета санкций, могут перевалить за $22 млрд. Эти данные подсчитало агентство Bloomberg. По информации агентства, каждый год Россия будет терять от запрета на импорт нефти, перевозимой по морю, $10 млрд. Эти ограничения вынудят Россию продавать нефть в Азию с дисконтом, уверены аналитики.

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Эксперты издания добавили, что ещё $12 млрд в год Россия потеряет из-за прекращения поставок нефти в Польшу и Германию по северной ветке трубопровода «Дружба». При этом Россия продолжит получать около $6 млрд в год от поставок по южной ветке трубопровода в Венгрию, Словакию и Чехию.

Ранее ЕС одобрил шестой пакет антироссийских санкций. Лидеры европейских стран спустя месяц споров сошлись лишь на частичном нефтяном эмбарго, которое не затронет поставки по трубопроводу.