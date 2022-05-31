Bloomberg подсчитал потери России от нефтяного эмбарго ЕС

Ежегодные потери России от нефтяного эмбарго, условия которого Евросоюз согласовал 30 мая в рамках шестого пакета санкций, могут перевалить за $22 млрд. Эти данные подсчитало агентство Bloomberg. По информации агентства, каждый год Россия будет терять от запрета на импорт нефти, перевозимой по морю, $10 млрд. Эти ограничения вынудят Россию продавать нефть в Азию с дисконтом, уверены аналитики.
Эксперты издания добавили, что ещё $12 млрд в год Россия потеряет из-за прекращения поставок нефти в Польшу и Германию по северной ветке трубопровода «Дружба». При этом Россия продолжит получать около $6 млрд в год от поставок по южной ветке трубопровода в Венгрию, Словакию и Чехию.
Ранее ЕС одобрил шестой пакет антироссийских санкций. Лидеры европейских стран спустя месяц споров сошлись лишь на частичном нефтяном эмбарго, которое не затронет поставки по трубопроводу.
Глава Евросовета Шарль Мишель пояснил, что Евросоюз намерен до конца года отказаться от 90% импорта российской нефти. Отмечается, что исключения эмбарго для Венгрии добился её премьер Виктор Орбан. Послабления сделают также и для Чехии.