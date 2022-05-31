Турция отказалась присоединиться к санкциям против России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не собирается подключаться к антироссийским санкциям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», - подчеркнул Чавушоглу, отвечая на вопросы редакторов в агентстве «Анадолу».

Ранее Европейский союз согласовал очередной пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть. Так, ЕС введет полный запрет на импорт российской нефти через порты. Однако поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются.

Кроме того, в список новых ограничений вошел запрет еще трех российских государственных вещателей. Также будут введены новые персональные санкции.