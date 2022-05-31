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57 минут назад

В Турции отказались присоединиться к санкциям против России

Елена Прошина

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не собирается подключаться к антироссийским санкциям. Об этом сообщает РИА Новости.

Турция отказалась присоединиться к санкциям против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», - подчеркнул Чавушоглу, отвечая на вопросы редакторов в агентстве «Анадолу».

Ранее Европейский союз согласовал очередной пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть. Так, ЕС введет полный запрет на импорт российской нефти через порты. Однако поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются.

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Кроме того, в список новых ограничений вошел запрет еще трех российских государственных вещателей. Также будут введены новые персональные санкции.

Уже к концу 2022 года Евросоюз собирается полностью отказаться от российской нефти. Согласно подсчетам издания Bloomberg, Европа в случае отказа от импорта нефти из России потеряет около $10 млрд в год.

Экономика,Мевлют Чавушоглу,МИД Турции,ЕС,
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