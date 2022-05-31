Спустя месяц споров: ЕС согласовал шестой пакет антироссийских санкций

Евросоюз одобрил шестой пакет антироссийских санкций. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Брюсселе, где состоялся саммит ЕС по Украине. Лидеры европейских стран спустя месяц споров сошлись лишь на частичном нефтяном эмбарго, которое не затронет поставки по трубопроводу. Также в шестом санкционном пакете предусмотрено отключение ещё одного российского банка от SWIFT.

«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования её военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», — процитировал ТАСС заявление Мишель.

При этом уточняется, что эмбарго не затронет поставки по трубопроводу. Глава Евросовета пояснила, что Евросоюз намерен до конца года отказаться от 90% импорта российской нефти. Отмечается, что исключения эмбарго для Венгрии добился её премьер Виктор Орбан. Послабления сделают также и для Чехии.

Помимо нефти, лидеры Евросоюза согласовали отключение Сбербанка от международной межбанковской системы платежей SWIFT. Кроме того, ЕС решил запретить вещание ещё трёх государственных СМИ России. Европейцы также введут санкции против конкретных лиц, которые, по их мнению, несут ответственность за события на Украине.

Представитель Евросовета рассказал журналистам в Брюсселе, что это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Позже решение опубликуют в «Официальном журнале ЕС», после чего оно вступит в силу.

«Секрет» писал, что в марте ЕС отключил от международной платёжной системы SWIFT семь российских банков — ВТБ, «Россию» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Отмечалось, что шестой пакет санкций затронет ещё больше российских банков.

Также уточнялось, что в шестом пакете будут содержаться «умные санкции». Они включают «некоторую форму» запрета импорта российской нефти. Вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис указывал, что новые ограничения лишат Москву прибыльных энергетических доходов, но минимизируют экономический ущерб Евросоюза.

Евросоюз надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках реализации отложенного эмбарго на нефтепоставки, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Я приветствую соглашение на Европейском совете по нефтяным санкциям против России", – заявила Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

Ранее стало известно, что главы министерств иностранных дел стран Евросоюза из-за серьезных разногласий не смогут разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго против России. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также отмечал, что некоторые страны не могут принимать танкеры, а могут лишь получать нефть по нефтепроводам из России.

3 мая Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Еврокомиссия приняла долгосрочный план Repowereu для скорейшего отказа от российских энергоресурсов, в том числе газа, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она считает, что ЕС понадобится 300 млрд евро дополнительных инвестиций для отказа от российских энергоносителей, сообщает ТАСС.

В качестве одной из мер предлагается установка солнечных батарей с 2025 года на всех коммерческих и общественных зданиях и на новых жилых домах к 2029-му.

Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не затронет Венгрию. Об этом заявил во вторник премьер-министр республики Виктор Орбан.

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"Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго", - написал Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) пока не установила предельные сроки действия исключений для Венгрии. Тем не менее, по словам премьера королевства, "Еврокомиссия проведет мониторинг ситуации для того, чтобы это не длилось слишком долго".

Болгария откажется от поставок российской нефти к концу 2024 года. Об этом на брифинге перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе сообщил премьер-министр Кирил Петков.

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"В ближайшие дни будет представлено общее заключение по санкциям, в соответствии с которым Болгария получит исключение на введение эмбарго на поставку российской нефти до конца 2024 года. Это связано с тем, что наш нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" на данный момент преимущественно работает на российской нефти и не может быстро перестроить свою работу. В виде исключения мы останемся единственной страной, которая продолжит получать российскую нефть через морской терминал", - сказал премьер.

Петков выразил удовлетворение тем, что лидерам ЕС удалось договориться о введении шестого пакета санкций в отношении России. По его словам, в результате "значительная часть денежных потоков в Россию будет остановлена", так как "новые санкции затрагивают поставки 90% нефти для Европы".

"Во время дискуссии мы пришли к выводу, что согласие по санкциям имеет первоочередное значение", - добавил он.

Введение запрета на импорт газа, как и ожидалось, не будет частью нового санкционного пакета Евросоюза в отношении России. Об этом сообщил во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер перед началом второго дня внеочередного саммита Евросоюза (ЕС).

"Уже вчера было очевидно, и я говорю это сегодня снова. Не будет темы газового эмбарго. Это четко дал понять [канцлер ФРГ] Олаф Шольц, - сказал Нехаммер журналистам. - <...> Поэтому газовое эмбарго не будет обсуждаться в следующем пакете санкций".

Нехаммер пояснил, что компенсировать поставки нефти из России легче, чем поставки газа.

Ранее власти Австрии сообщали, что зависимость республики от российского газа составляет 80%. В этой связи Австрия заявляла, что не поддержит газовое эмбарго ЕС. Однако австрийская сторона поддерживает нефтяное эмбарго, поскольку в меньшей степени зависит от российской нефти, поставки которой страна остановила полностью.

Европейский союз исключил из последнего варианта очередного пакета антироссийских санкций запрет на покупку россиянами недвижимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В публикации отмечается, что против подобного ограничения выступил Кипр.

Ранее по данным агентства Bloomberg стало известно, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций планировала наложить вето на все сделки россиян и российских компаний с недвижимостью в Евросоюзе, а также запретить передачу им прав собственности. Речь идет обо всех, у кого нет гражданства ЕС или вида на жительство.

Шестой пакет санкций Евросоюза против России не будет включать в себя эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления по итогам саммита ЕС.

Соединенные Штаты 8 марта ввели полное эмбарго на поставку энергоресурсов из России в связи с проведением российскими Вооруженными силами спецоперации на Украине. Страны Евросоюза пока не смогли прийти к консенсусу по данному вопросу, так как против полного запрета на закупку российских углеводородов выступили несколько государств сообщества. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил потенциальный эффект от введения эмбарго с атомной бомбой.

«Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, с временным исключением для сырой нефти, поставляемой по трубопроводам», — отмечается в документе.

В проекте итогового заявления саммита также говорится о необходимости «обеспечить солидарность» между государствами Евросоюза в случае внезапного возникновения проблем со снабжением черным золотом и нефтепродуктами.

Ежегодные потери России от нефтяного эмбарго, условия которого Евросоюз согласовал 30 мая в рамках шестого пакета санкций, могут перевалить за $22 млрд. Эти данные подсчитало агентство Bloomberg. По информации агентства, каждый год Россия будет терять от запрета на импорт нефти, перевозимой по морю, $10 млрд. Эти ограничения вынудят Россию продавать нефть в Азию с дисконтом, уверены аналитики.

Эксперты издания добавили, что ещё $12 млрд в год Россия потеряет из-за прекращения поставок нефти в Польшу и Германию по северной ветке трубопровода «Дружба». При этом Россия продолжит получать около $6 млрд в год от поставок по южной ветке трубопровода в Венгрию, Словакию и Чехию.

Ранее ЕС одобрил шестой пакет антироссийских санкций. Лидеры европейских стран спустя месяц споров сошлись лишь на частичном нефтяном эмбарго, которое не затронет поставки по трубопроводу.

Глава Евросовета Шарль Мишель пояснил, что Евросоюз намерен до конца года отказаться от 90% импорта российской нефти. Отмечается, что исключения эмбарго для Венгрии добился её премьер Виктор Орбан. Послабления сделают также и для Чехии.

Частичное эмбарго ЕС на закупку российской нефти — запрет на поставки морским путём — вынудит РФ нарастить торговлю сырьём в Азии, особенно в Индии и Китае, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Собеседник подчеркнул, решение ЕС, если Москва не успеет вовремя перенаправить все объёмы чёрного золота, вызовет дополнительный рост цен и ещё больший дефицит углеводородов во всём мире. По его словам, такой сценарий позволит РФ компенсировать потери из-за санкций ЕС благодаря продажам, пусть и меньших партий, но по более выгодным ценам.

Юшков добавил, что РФ начала наращивать сотрудничество с Юго-Восточной Азией в данной сфере сразу после начала спецоперации на Украине, а в марте-апреле компании в ЕС «на эмоциях» начали отказываться от покупок российской нефти из-за вероятных «имиджевых издержек, а британско-нидерландская Shell выпустила релиз с извинениями за приобретение партии российской нефти».

В мае эмоциональность отошла, Европа начала активно закупать российскую нефть, так как сырьё из РФ торгуется со скидкой, и когда тебе предлагают за $100-110 за баррель другие сорта, когда российская стоит $70-80, то соблазн купить её у Москвы слишком велик. <...> Индия покупает нашу нефти не только для внутреннего рынка, но и для переработки и продаж огромных объёмов дизеля обратно в Европу. В этом плане у нас есть потенциал для дальнейшего увеличения поставок. Дело не только в нефти, есть мазут, газойль, — рассказал Юшков.

Энергетик добавил, что для РФ выгодны поставки нефтепродуктов КНР, приходящей в себя после пандемии коронавирусной инфекции и снимающей все COVID-ограничения, из-за чего потребление горючего возрастает на фоне всемирного дефицита и роста стоимости.

Если РФ не успеет законтрактовать всё свои объёмы нефти и нефтепродуктов на Азию к моменту, когда ЕС запретит покупать российское сырьё, тогда мы сократим экспорт, что вызовет дополнительный рост цен на все сорта, в том числе и на нашу, что усугубит дефицит, который и так есть. И Россия компенсирует недополученную выгоду благодаря росту цен — меньше поставляем и продаём, но по более высокой цене. В этом плане санкции ЕС бессмысленны, — считает Юшков.

Эксперт не исключил начала рецессии мировой экономики не только из-за антироссийских санкций, но и на фоне разгоняемой самим ЕС инфляции, так как рестрикции против РФ не вводить нельзя «в силу политики ценностей». По его словам, планету ждёт «тотальный дефицит энергоносителей, так как ещё в 2021-м дало о себе знать многолетнее недофинансирование мировой нефтегазовой отрасли».

Это происходило годами. Во многом из-за США и ЕС. Они запугивали свои компании, предлагали вкладывать в альтернативную энергетику. Сейчас мы получаем, что старые проекты уходят, а новые не пришли, — подытожил Юшков.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва найдёт других импортёров нефти после того, как в ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт российского сырья. ЕС не в хорошей форме, отметил он, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о намерении ЕС к концу года сократить импорт нефти из России на 90%.

Пользователи заблокированной в России соцсети Twitter возмутились решением лидеров Евросоюза ввести новые санкции против РФ. Они обратили внимание на рост стоимости нефти и заявили, что ЕС вредит сам себе.

«Когда у тебя нет мозгов, ты можешь выстрелить себе в голову», — написал пользователь с ником Lee Roy под постом главы Евросовета Шарля Мишеля о новых санкциях. «Поздравляю с убийством европейской экономики», — отметил Verbist.

«Мы за это заплатим. И ЕС по-прежнему будет покупать российскую нефть, просто откуда-то еще. Вот как это делается. Самое главное, что у политиков все равно будет достаточно денег, чтобы заправить свои автомобили», — написала Justyna. «Браво, мы будем покупать нефть в два раза дороже, в два раза издалека, а Китай будет покупать нефть в два раза дешевле. Это гениально», — высказался Iulian Ningsvill. «Пока смесь только на 49% российская, она все равно будет импортирована. Вот как в эту игру играют. ЕС только вредит себе этими мерами», — считает claude zachary.

«Позор вам. Баррель нефти увеличился на 15 € за 1 час», — отметил Percepied Valérie.«ЕС представляет только 9,8% всего населения мира. У России есть не менее 70% мирового рынка для продажи своей нефти. Не могу дождаться, когда Европа замерзнет этой зимой. Не обвиняйте Россию в своем близоруком решении. Ваша ненависть к ней разрушит экономику Европы», — заявил пользователь с ником Truth Matters.

Евросоюз ввел частичное эмбарго на нефть из России после долгих обсуждений. Запрет наложили на две трети российского импорта, сообщает Nation News. О планах ввести такие меры заявляли еще в начале апреля, но процесс застопорился из-за несогласия членов ЕС. Венгрия выступала против запрета. Reuters сообщил, что после этого цена нефти увеличилась. Аналитики беспокоятся из-за растущих цен на бензин на заправках. Bloomberg писал, что Европа все равно будет получать нефть из РФ, несмотря на эмбарго, потому что после обработки за границей топливо перестанет считаться российским.

Цены на нефть во вторник утром поднялись почти на 2%, цена фьючерсов на нефтяную смесь Brent с поставкой в июле выросла выше 124 долларов за баррель –это случилось впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации на 9:35 мск, цена августовских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,87%, до 119,81 доллара за баррель, а июльских – на 1,95%, до 124,04 доллара.

Что касается техасской нефти WTI, то июльские фьючерсы на нее дорожают на 1,55%, до 119 долларов за одну бочку.

Напомним, ранее сегодня нефть Brent поднялась выше 123 долларов за баррель. Это произошло впервые с 24 марта.

Турция не будет вводить санкции против России и не позволит делать это через Анкару. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», — высказался Чавушоглу в интервью «Анадолу»., передает РИА «Новости».

Некоторые страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. В НАТО ожидали от Турции поддержки в вопросе введения антироссийских ограничений, но власти отказались вводить санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не отвернется от РФ и российского газа. Чавушоглу считает, что санкции не улучшат ситуацию на Украине, сообщает телеканал 360.

В Сбербанке заявили о штатной работе организации в связи с сообщениями об отключении от международной системы расчетов SWIFT, цитирует РИА «Новости».

Ранее страны Евросоюза согласовали отключение Сбербанка от SWIFT в рамках шестого пакета санкций. В начале марта ЕС уже принял решение отключить от SWIFT ряд российских банков, в частности ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.