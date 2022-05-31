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29 минут назад

В Эстонии пожаловались на сложности из-за новых санкций против России

Секрет Фирмы

Европа всё тяжелее переносит введение новых санкций против России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе. По её словам, новые ограничения уже серьёзно отражаются и на интересах самих стран Евросоюза. Ранее ЕС одобрил шестой пакет санкций против РФ, который включил частичное нефтяное эмбарго.

В Эстонии пожаловались на сложности из-за новых санкций против РФ
Фото: ReutersReuters

«Договориться о любых новых санкциях будет гораздо сложнее. До сих пор они наносили урон России, но теперь они также затрагивают европейцев. Политически принимать такие решения гораздо сложнее», — заявила глава правительства Эстонии.

По её словам, договориться об эмбарго на нефть и так было очень сложно. А достичь соглашения по газовому вопросу «будет ещё сложнее». По мнению Каллас, в седьмом пакете санкций нужно отразить и газовый вопрос, однако она признала, что скорее всего этого не случится.

«Я реалист, я не думаю, что он там будет», — пояснила Каллас.

30 мая Евросоюз одобрил шестой пакет антироссийских санкций. Лидеры европейских стран после месяца споров смогли остановиться на частичном нефтяном эмбарго, которое не затронет поставки по трубопроводу. Вместе с этим в новом пакете предусмотрено отключение ещё одного российского банка от SWIFT.

Как ранее заявляли страны ЕС, в шестом пакете есть «умные санкции». Они включают «некоторую форму» запрета импорта российской нефти. Также указали, что новые ограничения лишат Москву прибыльных энергетических доходов, но минимизируют экономический ущерб Евросоюза.

Экономика,ЕС,
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