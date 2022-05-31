ЦБ допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц

Банк России не исключил введения отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц. Это следует из подготовленного регулятором «Обзора финансовой стабильности».
ЦБ уверен, что это позволило бы ускорить «девалютизацию банковского сектора». При этом отмечается, что отрицательные ставки по валютным вкладам для физлиц вводить не будут.
«Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по вкладам в долларах США и евро», — говорится в обзоре.
Также ЦБ назвал снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля основной тенденцией российского валютного рынка в ближайшей перспективе. Это будет происходить на фоне значительного сокращения экспортно-импортных отношений с западными партнерами, указывают в ЦБ.
«Значительное влияние на уменьшение роли доллара и евро будут оказывать риски расчетов в данных валютах для всех российских контрагентов, валютный контроль и переход на рублевые расчеты при оплате европейскими потребителями поставок российского газа. Перспективным вектором развития валютных отношений станет постепенное снижение объемов использования валют недружественных стран за счет развития инфраструктуры платежей в национальных валютах», — уточняется в обзоре.
Зампред Банка России Ксения Юдаева заявила на пресс-конференции во вторник, что отрицательные ставки по валютным вкладам для физлиц вводить не планируется.