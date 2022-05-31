ЦБ допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц

Банк России не исключил введения отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц. Это следует из подготовленного регулятором «Обзора финансовой стабильности».

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ЦБ уверен, что это позволило бы ускорить «девалютизацию банковского сектора». При этом отмечается, что отрицательные ставки по валютным вкладам для физлиц вводить не будут.

«Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по вкладам в долларах США и евро», — говорится в обзоре.

Также ЦБ назвал снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля основной тенденцией российского валютного рынка в ближайшей перспективе. Это будет происходить на фоне значительного сокращения экспортно-импортных отношений с западными партнерами, указывают в ЦБ.

«Значительное влияние на уменьшение роли доллара и евро будут оказывать риски расчетов в данных валютах для всех российских контрагентов, валютный контроль и переход на рублевые расчеты при оплате европейскими потребителями поставок российского газа. Перспективным вектором развития валютных отношений станет постепенное снижение объемов использования валют недружественных стран за счет развития инфраструктуры платежей в национальных валютах», — уточняется в обзоре.