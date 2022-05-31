Вето на эмбарго: что это простыми словами

Ранее Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго ЕС на поставки российской нефти. Страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций, куда включен частичный запрет на импорт нефти из России. К чему может привести отказ от вето, разбирался «Рамблер».

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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С момента начала украинского кризиса страны Евросоюза последовательно ввели пять пакетов санкций против РФ. Накануне стало известно, что Европейский союз согласовал шестой пакет, предусматривающий среди прочего ввод эмбарго на нефть. Ожидается, что полный запрет будет наложен на импорт российской нефти по морю. При этом поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которых зависит Венгрия, пока останутся.

Венгрия отозвала вето на эмбарго

По информации Castellum.ai, против России введено уже 7883 санкции, из них 5129 были наложены в период с 22 февраля 2022 года по 25 марта. По их числу Россия занимает первое место в мире, пишет РБК.

Так как нефтегазовые доходы составляют существенную долю российского бюджета, западные страны активно обсуждали полный отказ от поставок нефти из России в рамках шестого пакета санкций. Активно против этой инициативы выступала Венгрия, блокировавшая раз за разом введение нефтяного эмбарго. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что влияние ограничительных мер против России на мировую экономику можно сравнить с эффектом от взрыва «атомной бомбы».

Однако 2 мая стало известно, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето. По информации телеканала ZDF важным фактором при этом стало решение правительства Германии поддержать эмбарго, пишет РИА Новости.

По мнению политолога Виктора Мизина, с этими странами провели «воспитательную беседу». https://life.ru/p/1491288 «Может не особо давили, просто сказали: «Вы, ребята, подумайте, что для вас важнее — такие хорошие отношения с Москвой и «Газпромом» или наша солидарность», - пояснил эксперт изданию «Лайф», напомнив, что Австрия, Венгрия и Словакия зависят от поступлений из ЕС и от «бюрократии Брюсселя».

При этом источники Reuters в ЕС подчеркнули, что Еврокомиссия, чтобы «сохранить единство блока», могла позволить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении России, отмечает РБК.

Ударит ли эмбарго по экономическим и торговым связям?

Запрет стран ЕС на импорт нефти из России можно рассматривать как искусственно вызванный отрицательный шок предложения нефти, а при сохранении уровня спроса цены начнут расти.