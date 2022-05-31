Технический дефолт: что это и чем грозит

Вопрос о том, возможен ли технический дефолт в России, вновь активно обсуждается после того, как Минфин США не стал продлевать лицензию, позволявшую Москве исполнить обязательства перед кредиторами, используя замороженные валютные резервы. Эта лицензия была выпущена американским ведомством в конце мая, напоминает "Сноб".

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Что такое технический дефолт

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Технический дефолт означает невозможность исполнить обязательства по долгам, возникающую вопреки воле заемщика. Дефолт нашей стране может быть объявлен по внешнему государственному долгу, часть которого находится в еврооблигациях Минфина РФ. Выплаты по этим бумагам осуществляются в иностранной валюте через зарубежные банки-корреспонденты. Фактически средства для погашения долга у России есть, но она не может исполнить обязательства, потому что платежи блокируются Западом.

В марте Соединенные Штаты, Евросоюз и ряд других стран Запада заморозили валютные резервы России на 300 млрд долларов, а в апреле Вашингтон запретил Москве платить по долгам в долларах из активов, хранящихся в американских банках. Помимо этого европейские депозитарии перестали сотрудничать с российскими — выплаты по купонам еврооблигаций тоже оказались заморожены.

Россия должна провести следующие выплаты для обслуживания своего внешнего долга 23-24 июня 2022 года. Если этого не произойдет, начнет действовать 30-дневный льготный период, во время которого еще можно будет исполнить обязательства. Если должник не успеет произвести платежи в льготный период, ему объявят дефолт.

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Какие могут быть последствия

Слово "дефолт" вызывает у жителей России ассоциацию с августом 1998 года, когда произошел обвал рубля, рухнула банковская система и люди потеряли свои сбережения. Однако сейчас ситуация иная. Как писал Forbes, у кредитных учреждений имеются большие запасы в рублях, поэтому не нужно ждать банкротства и невыплат по вкладам.

Объявление технического дефолта может привести к судебным искам против России со стороны кредиторов, и им могут быть выплачены деньги из замороженных российских активов. Кроме того, поскольку Москва не в состоянии рассчитаться по обязательствам из-за блокировки платежей, может начаться охота за российским имуществом за границей, считает профессор ВШЭ Евгений Коган. По его мнению, аресты могут распространяться на госимущество или, например, на нефтяные танкеры, принадлежащие госкорпорациям.

"Дефолт может снизить объем экспорта, потому что многие не захотят иметь дело с Россией. Он может привести к резкому повышению цен, ослаблению курса рубля, увеличению количества дефицитных товаров", — добавил эксперт.

Коган отметил, что все перечисленное произойдет и без дефолта, но он ускорит эти процессы.

В свою очередь профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Олег Барабанов считает, что в нынешней ситуации разрыва отношений с Западом технический дефолт почти ничего не будет означать для России.

"Технический дефолт значит обрушение кредитных рейтингов, но на них и так никто уже не обращает внимания. Возможность этого дефолта не стоит драматизировать, он ни на что не влияет. Просто западные кредиторы не получат своих денег", — сказал Барабанов.

По его словам России "хуже от этого уже не будет", пишет Газета.Ru.

Что говорят власти

Ранее, 18 мая министр финансов Антон Силуанов исключил возможность дефолта. По его словам, если западные структуры не дадут проводить платежи в иностранной валюте, Москва будет производить законные выплаты в рублях. Позже глава Минфина рассказал газете "Ведомости", что Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Для этого иностранным инвесторам потребуется открыть рублевые и валютные счета в российском банке.

"Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет", — пояснил Силуанов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 30 мая заявил, что объективных причин для объявления нашей стране дефолта быть не может, передает ТАСС.

"Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг", — сказал Песков.

Он также отметил, что Минфин будет “осуществлять контакты», чтобы договориться с кредиторами о сотрудничестве по схеме, о которой говорил Силуанов.

"Все будет зависеть от этих контактов", — добавил представитель Кремля.