Швеция запретит добычу угля, нефти и газа в стране

«Парламент дал согласие на новые правила, касающихся добычи веществ, оказывающих негативное воздействие на людей и окружающую среду», — отмечено в публикации.

Под ограничения попадут добыча угля, нефти и природного газа. Также ужесточатся правила добычи квасцовой глины — будут выработаны определенные требования.

Он подчеркнул, что его правительство не может больше мириться с ростом цен на энергоносители, которые «взлетели до небес» после начала украинского кризиса.