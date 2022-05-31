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1 час назад

WSJ: ЕС планирует запретить страхование танкеров перевозящих нефть из РФ

Газета.Ru

Страны Евросоюза намерены ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, в рамках шестого пакета санкций, сообщает The Wall Street Journal.

ЕС запретит страхование танкеров перевозящих нефть из РФ
Фото: Eric Gay/APEric Gay/AP

По данным издания, запрет на страхование европейскими компаниями танкеров с российской нефтью станет серьезным финансовым оружием, которое позволит ЕС нанести серьезный ущерб экономике РФ, так как мало кто из компаний будет готов транспортировать нефть без страховки.

Эта мера, введенная ранее в отношении Ирана, уже показала свою эффективность.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам по итогам саммита ЕС, что в Евросоюзе планируют запретить третьим странам покупать нефть у РФ.

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, санкции против РФ в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго. Однако, при этом, торговые каналы изменятся на многие годы, или даже навсегда.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Евросоюз к концу 2022 года сократит экспорт нефти из России на 92%.

Экономика,Матеуш Моравецкий,Эммануэль Макрон,Марио Драги,ЕС,
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