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1 час назад

В Болгарии пожаловались на попадание в российскую «газовую ловушку»

Lenta.ru

Болгарский специалист по газовой разработке, инженер Христо Казанджиев в беседе с изданием «Марица» заявил, что Софии следовало бы использовать газ в качестве оружия в ответ на прекращение поставок из России, однако страна оказалась в ловушке у Москвы.

В Болгарии пожаловались на попадание в российскую «газовую ловушку»
Фото: ReutersReuters

Отвечая на вопрос о возможности Болгарии перекрыть проходящий по ее территории газопровод «Балканский поток», Казанджиев сказал, что этого сделать нельзя, поскольку «Булгартрансгаз» авансом получил плату за транзит за следующие два года.

«Болгария попала в ловушку под благовидным предлогом уменьшения расходов», — пожаловался Казанджиев.

Он выразил уверенность в том, что страна может вернуть России деньги и прекратить транзит, однако подчеркнул, что в правящей коалиции нет единого мнения на этот счет.

27 апреля «Газпром» объявил о полной приостановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как предприятия не совершили оплату в рублях. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков тоже обвинил российскую компанию в шантаже и грубом нарушении договора. Политик подчеркнул, что страна не будет поддаваться «подобного рода рэкету».

Экономика,Кирил Петков,Газпром,
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