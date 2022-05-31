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53 минуты назад

РФ могут исключить из сделки по добыче нефти

Елена Прошина

Некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают вопрос о приостановке участия РФ в сделке по добыче нефти ОПЕК+. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

РФ могут исключить из сделки по добыче нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, идея возникла на фоне введения антироссийских санкций и согласования с Евросоюзом неполного эмбарго на импорт российской нефти. Этим меры начинают «подрывать способность» РФ добывать больше энергоресурса.

Напомним, что в 2021 году Россия договорилась с ОПЕК и девятью странами, которые не входят в организацию, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти.

Ранее Европейский союз согласовал очередной пакет антироссийских мер, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть — уже к концу 2022 года Евросоюз собирается полностью отказаться от российской нефти.

Экономика,ОПЕК,ЕС,
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