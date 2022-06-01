В антироссийских санкциях нашли лазейки

«Запрет на страхование судов с нефтью из РФ, на самом деле, не очень эффективная мера. Она предполагает лазейки. Судно может два раза обойти вокруг земли и понять, чья там нефть, будет очень сложно. Судно можно перерегистрировать. Нефть может продаваться в составе смесей. Все это не так проблематично, на Иран были наложены санкции, но нефть он все равно продавал. Может показаться, что эти ограничения бессмысленны, но, на самом деле, это просто первый этап. Дальше ограничения могут накладываться на потребителей российской нефти», — заключил Демидов.