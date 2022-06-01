Строительство трассы «Москва — Казань» подорожало на 30%

Строительство автомобильной трассы М12 Москва — Казань подорожало примерно на 30%. Об этом сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает ТАСС.
В 2018 году на нее рассчитывалось потратить 629 млрд руб.
«Если посмотреть, трасса проходит по не очень развитым, с точки зрения промышленности строительных материалов, территориям. Поэтому, конечно, затраты возросли на транспортировку грузов, на разработку новых карьеров, на подвоз всех этих строительных материалов», — отметил Петушенко.
При этом он добавил, что даже при новой стоимости средняя стоимость 1 км будет ниже, чем по другим трассам, строительством которых ранее занимался «Автодор».
В феврале этого года Счетная палата РФ проверила, как расходовались бюджетные средства на строительство автотрассы Европа — Западный Китай. Было в деталях изучено финансирование скоростной автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань (М12), являющейся частью международного транспортного коридора.