Строительство трассы «Москва — Казань» подорожало на 30%

Строительство автомобильной трассы М12 Москва — Казань подорожало примерно на 30%. Об этом сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает ТАСС.

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В 2018 году на нее рассчитывалось потратить 629 млрд руб.

«Если посмотреть, трасса проходит по не очень развитым, с точки зрения промышленности строительных материалов, территориям. Поэтому, конечно, затраты возросли на транспортировку грузов, на разработку новых карьеров, на подвоз всех этих строительных материалов», — отметил Петушенко.

При этом он добавил, что даже при новой стоимости средняя стоимость 1 км будет ниже, чем по другим трассам, строительством которых ранее занимался «Автодор».