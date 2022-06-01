Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

Строительство трассы М12 Москва — Казань подорожало на 30%

Газета.Ru

Строительство автомобильной трассы М12 Москва — Казань подорожало примерно на 30%. Об этом сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает ТАСС.

Строительство трассы «Москва — Казань» подорожало на 30%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2018 году на нее рассчитывалось потратить 629 млрд руб.

«Если посмотреть, трасса проходит по не очень развитым, с точки зрения промышленности строительных материалов, территориям. Поэтому, конечно, затраты возросли на транспортировку грузов, на разработку новых карьеров, на подвоз всех этих строительных материалов», — отметил Петушенко.

При этом он добавил, что даже при новой стоимости средняя стоимость 1 км будет ниже, чем по другим трассам, строительством которых ранее занимался «Автодор».

В феврале этого года Счетная палата РФ проверила, как расходовались бюджетные средства на строительство автотрассы Европа — Западный Китай. Было в деталях изучено финансирование скоростной автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань (М12), являющейся частью международного транспортного коридора.

Экономика,Вячеслав Петушенко,Автодор,Счетная палата,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители