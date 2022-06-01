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48 минут назад

Ле Пен предупредила французов о катастрофических последствиях новых санкций против РФ

ТАССиещё 1

Санкции ЕС против российской нефтяной отрасли будут иметь катастрофические последствия для французов и прежде всего для их покупательской способности. Об этом заявила в среду экс-кандидат в президент Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала France 2

Ле Пен заявила о катастрофических последствиях санкций против РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это решение будет иметь катастрофические последствия для покупательной способности французов. Это будет настоящей драмой, потому что накладывается на рост цен на топливо, газ и электричество", - констатировала Ле Пен.

В ответ на утверждение ведущей о том, что с отказом от закупок российского топлива европейские страны лишают Россию миллионов евро, которые могли бы пойти на оплату спецоперации на Украине, политик заметила, что Москва все равно будет продавать нефть и нефтепродукты, просто в другие страны. Одновременно она раскритиковала решение ввести санкции до того, как Европа договорилась о дополнительных поставках сырья с другими странами.

"Этот выбор приносит в жертву покупательную способность французов. Есть же семьи, которым не хватает денег до конца месяца, которые отказались от подгузников для своих детей и не покупают продукты гигиены", - заявила Ле Пен.

Главы государств и правительств стран Евросоюза согласовали в понедельник шестой пакет санкций против России, в который входят, в частности, частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Запрет на закупки нефти начнет действовать через полгода после введения санкций, на импорт нефтепродуктов - через 8 месяцев. Эмбарго коснется танкерных поставок и не затронет нефтепровод "Дружба". По данным "Транснефти", экспорт нефти в дальнее зарубежье по "Дружбе" в 2021 году составил 35,9 млн тонн.

Экономика,Транснефть,Сбербанк России,ЕС,
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