Росстат сообщил о нулевой дефляции за неделю

Дефляция в России за период с 21 по 27 мая 2022 года сократилась до нулевого уровня, следует из данных Росстата.

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Неделей ранее в России наблюдалась дефляция на уровне 0,02%.

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С начала мая потребительские цены выросли на 0,13%, с начала года - на 11,82%. В годовом выражении инфляция на 27 мая 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 17,35%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, снизились цены на свинину - на 0,5%, мясо кур - на 0,4%, крупу гречневую и вермишель - на 0,3%, макаронные изделия - на 0,1%. Цены на куриные яйца в среднем по стране снизились на 3%, на сахарный песок - на 0,9%. Шоколадные конфеты в среднем по России подорожали на 1,3%.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,6%, в том числе огурцы - на 12,3%, помидоры - на 8%, белокочанная капуста - на 4,4%, столовая свекла - на 1,3%, морковь - на 0,7%. В то же время цены на картофель выросли на 2,1%, репчатый лук и яблоки - на 1%, бананы - на 0,8%.

Цены на сухие молочные смеси для детского питания выросли на 1,1%, на маргарин - на 1%, мясные консервы для детского питания подорожали на 0,8%, рис - на 0,7%, поваренная соль - на 0,6%. Баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, мороженая рыба, сычужные сыры подорожали на 0,4%, подсолнечное масло, стерилизованное молоко, хлеб, фруктово-ягодные консервы для детского питания и черный чай - на 0,3%. Цены на говядину, пастеризованное молоко, творог, пшено, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной - на 0,2%, сливочное масло и сметана подорожали на 0,1%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подешевели валидол - на 0,6%, комбинированные анальгетики и левомеколь - на 0,5%, поливитамины - на 0,3%, эргоферон и корвалол - на 0,2%, ренгалин и нимесулид - на 0,1%. Цены на метамизол натрия (анальгин отечественный) выросли на 0,3%, аллохол - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на шампуни и детские футболки - на 0,6%, майки, футболки и мужские носки - на 0,4%, сигареты с фильтром - на 0,2%, спортивные детские костюмы, кроссовки для взрослых и детей - на 0,1%.

Цены на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты снизились на 0,6%, телевизоры - на 0,4%, электропылесосы и обрезные доски - на 0,3%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,1%.

Цены автомобильный на бензин снизились на 0,1%, дизельное топливо - не изменились.

Услуги

Средняя стоимость проживания в гостиницах 2-3 звезды выросла на 0,4%, гостиницах 1 звезда и мотелях - на 0,3%, гостиницах 4-5 звезд и хостелах - на 0,1%. Цена путевок в санатории выросла на 0,5%, в дома отдыха и пансионаты - на 0,1%.

Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России увеличились на 0,1%.